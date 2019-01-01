مصادر.. برشلونة يرفض عودة أليكسيس سانشيز

صحف إنجليزية تكشف رفض برشلونة استعادة نجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن برشلونة قد رفض عودة لاعبه السابق الدولي التشيلي أليكسيس سانشسز إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة ذا صن قد ذكرت أن سانشيز قد تواصل مع إدارة برشلونة ليسألهم على إمكانية العودة إلى صفوفهم مرة أخرى، ولكن الجواب في هذه المرة كان على عكس ما توقع النجم التشيلي.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن إدارة برشلونة قد أبلغت سانشيز أنه لا مكان له في الوقت الحالي، ليتم إغلاق المفاوضات قبل أن تبدأ حتى بين الطرفين.

أسبوع سيطرت عليه الفوضى خارج الملعب وإنتهى بإعلان حالة الطوارئ...فهل تمر المرور الكرام؟ #YallaGoal pic.twitter.com/qsO3QS5Dui

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مارس ٢٠١٩

وكان أليكسيس سانشيز قد ارتبط بالعديد من الوجهات التي من المحتمل أن يرحل إليها خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لحالته غير السارة مع مانشستر يونايتد.

ويتقاضى أليكسيس سانشيز أعلى راتب في تاريخ البريميرليج، حيث يقدر راتبه بحوالي 500 ألف باوند أسبوعيًا، ورغم ذلك فإنه لا يشارك بانتظام ولا يقدم المردود المنتظر.

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يذكر أن أليكسيس سانشيز كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من آرسنال خلال موسم الانتقالات الشتوية قبل الأخيرة مقابل رحيل مخيتاريان من الشياطين الحمر للجانرز.