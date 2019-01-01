مصائب قوم| نيريس ينضم لمنتخب البرازيل لأول مرة على حساب فينيشيوس

فينيشيوس كان قد تم استدعاؤه للمرة الأولى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل استدعاء ديفيد نيريس جناح أياكس الهولندي بدلاً من فينيشيوس جونيور موهبة ريال مدريد الواعدة.

جاء ذلك لأول مرة في مسيرة نيريس البالغ من العمر 22 عاماً.

ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة لإصابة فينيشيوس خلال مواجهة الفريقين ريال مدريد وأياكس، حيث ودع البرازيلي شوط اللقاء الأول وحل ماركو أسينسيو بدلاً منه اضطرارياً.

وكان ذلك هو الاستدعاء الأول لجونيور أيضاً، ولكن القدر لم يمهله فرصة اللحاق به.

يذكر أن أياكس فاز على ريال مدريد 4-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين.