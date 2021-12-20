"مشكلتي أنك لم تلعب الكرة من قبل".. كلوب يعنف حكم مباراة توتنهام

شعر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بالإحباط من القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول لعب مباراة قوية ضد توتنهام مساء الأحد، لكن النتيجة النهائية كانت التعادل 2-2، ويرى كلوب أن بول تيرني حكم المباراة كان له يد في ذلك.

كلوب هاجم الحكم خلال المقابلة الصحفية بعد المباراة مع شبكة "سكاي سبورتس"، لكنه قبل ذلك وجه بعض الكلمات الحادة إلى تيرني نفسه.

وبعد صافرة النهاية، توجه يورجن كلوب إلى تيرني، وتبادل معه بعض الكلمات، والغضب ظاهر على وجه المدرب الألماني.

ماذا قال كلوب للحكم؟

موقع "this is anfield" الإنجليزي، المختص بأخبار نادي ليفربول، فسر الكلمات التي قالها كلوب إلى تيرني.

وقال كلوب للحكم: "أنت لم تلعب كرة القدم أبدًا، ليس لدي مشاكل مع أي حكام، فقط أنت".

وأضاف: "إذا كنت لا تعتقد أن تلك ركلة جزاء، فأنت لم تلعب كرة القدم من قبل".

يأتي هذا بعد إخبار تيرني لكلوب بأنه استبعد احتمال حدوث خطأ على ديوجو جوتا في منطقة الجزاء، لأن البرتغالي تعمد التوقف من أجل الفوز بركلة جزاء.

ماذا حدث في المباراة؟

افتتح هاري كين أهداف المباراة في الدقيقة 13، لكن قائد منتخب إنجلترا تدخل بشكل مروع على قدم أندي روبرتسون، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

لاحقًا سقط ديوجو جوتا في منطقة الجزاء، لكن الحكم أمر باستكمال اللعب، وفي الشوط الثاني، وحينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، قرر طرد روبرتسون.

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