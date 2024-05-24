مشروع عملة الميم Dogeverse يقترب من إدراجها في منصات التداول بعد أن جمَع اكتتابها 15 مليون دولار. ما لا تعرفه عن الاكتتاب

المنتظر بشدة على منصّات التداول.

ينتظر الجميع إدراج Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) لعملته في منصات التداول بعد أن جمع اكتتابه الرائج أكثر من 15 مليون دولار، ما جعله واحداً من أكثر الاكتتابات الناجحة في عام 2024. ولا يُعتبر هذا غريباً بالنظر إلى حالة الهوس بعملات الميم المسيطر على السوق، إلى جانب استخدام Dogeverse.

Dogeverse يقدّم إضافة جديدة للقطاع

سيطرت عملات الميم على الاتجاهات الرائجة في سوق الكريبتو هذا العام، وتبلغ القيمة السوقية للقطاع حالياً حوالي 54 مليار دولار؛ وقد شهدت العديد من المشاريع نمواً رائعاً، حيث ارتفعت عملات من أمثال بيبي (Pepe) وفولكي (Folki) بأكثرَ من 500% هذا العام، بينما حققت مشاريع أخرى مثل بونك (Bonk) وDogwifhat مزيداً من العوائد في الفترة الأخيرة.

مع ذلك، يتوقع أنسيم (Ansem) -متداول عملات الميم البارز- أن تستمرَّ عملات الميم بجذب المزيد من الزخم، مع مقارنة أدائها بأداء عملات الطبقة الأولى، مثل سولانا (Solana) في الدورة السابقة. وفي حين تبدو آفاق سوق عملات الميم واعدةً للغاية، تستعدّ Dogeverse -التي تم إطلاقها حديثاً- كي تكون منافساً بارز في القطاع.

يُعزى ذلك إلى كون Dogeverse أول عملةٍ رقميةٍ مستوحاة من الكلاب تعمل على عدة شبكات بلوكتشين؛ وتزيد هذه الجهود من إمكانات المشروع بشكلٍ كبير على جذب مجتمع قويّ وسيولةٍ ممتازة.

ووفقاً للورقة البيضاء الخاصّة بها، سيستخدم Dogeverse تقنيات Wormhole وPortal Bridge للإطلاق على شبكات بلوكتشين مثل إيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وبيس (Base) وAvalanche وبوليجون (Polygon) وBSC.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجهود يُجسّد جوهر ثقافة الميم، ما يقدم منارةً يجتمع حولها المستثمرون، بغضّ النظر عن البلوكتشين الذي يستخدمونه.

وبالإضافة إلى نهجها التفاعليّ، طوّرت Dogeverse طبقةً للرهن من أجل مكافأة المستخدمين الذين وافقوا على حجز عملاتهم، وتبلغ نسبة العائد السنوي (APY) حالياً 55%، علماً بأنها ستنخفض مع رهن المزيد من العملات، وبالتالي سيشجّع ذلك المستثمرين الأوائل على المزيد من المشاركة.

وبالنظر إلى استخدامات Dogeverse الواعدة، فليس من المفاجئ أن يتمَّ رهن أكثر من 29 مليار عملةٍ بالفعل.

اكتتاب Dogeverse يجذب كبار المحللين ووسائل الإعلام

يجذب اكتتاب Dogeverse أنظار كبار المحللين ووسائل الإعلام بجمعه لأكثر من 15 مليون دولار. على سبيل المثال، توقع بعض المؤثرين على يوتيوب مثل كلاي برو (ClayBro) أنّ Dogeverse يُمكنها الارتفاع بمقدار 10 أضعافٍ بعد طرح تداولها الأوليّ (IEO).

في الوقت ذاته، قام Clinix Crypto بتغطية تطوّرات المشروع عدة مراتٍ، وتحدَّث في آخر فيديو له عن الإطلاق المرتقب بشدةٍ للعملة في منصات التداول، وأشار إلى أنه استثمر بالفعل في هذا الاكتتاب.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المواقع الإعلامية الرائدة مثل CryptoPotato وInvesting.com وWatcherGuru بتغطية الطرح الأوليّ للعملة (ICO)، وهذا يعكس الاهتمام الواسع بالمشروع، ما يزيد من شهرته ويمهد الطريق لنجاحِه بعد طرح العملة للتداول الأوليّ.

أيضاً، تتضح الضجّة التي أحدثها Dogeverse على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصل على 18 ألف متابع على منصة X، و11 ألف عضو في مجموعته على تيليجرام، لكنها ليست مجرد مقاييس بدون جدوى. فعلى سبيل المثال، يقدم حساب Dogeverse على X صور ميم مضحكةً، ما يجعله يحظى بقصةٍ مختلفةٍ تميّزه عن عملات الميم الأخرى.

وحتى الآن، حقق اكتتاب Dogeverse نجاحاً كبيراً، ويبدو طرح تداوله الأولي واعداً للغاية. ومع اقتراب المشروع من إطلاق عملته على منصات التداول، فلا يملك المتداولون الكثيرَ من الوقت للحصول على عملة DOGEVERSE بسعر الاكتتاب المُخفّض.