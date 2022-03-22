"مشروع آداما" .. ألفونسو ديفيز يريد الوصول لقوة لاعب برشلونة

يقترب الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز من العودة إلى المشاركة في صفوف الفريق بعد فترة غياب.

وكان الدولي الكندي قد أصيب بفيروس كورونا، وهو ما أبعده عن المشاركات الأساسية والتدريبات منذ شهر ديسمبر الماضي.

وتم استبعاد ديفيز من قائمة كندا للمباريات التأهيلية لكأس العالم المقبلة، لكنه يواصل عمله من أجل العودة إلى الملعب من خلال التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

ماذا فعل ديفيز؟

نشر الشاب البالغ من العمر 21 عامًا مقطع فيديو على إنستجرام وهو داخل صالة الألعاب الرياضية.

وظهر ألفونسو في المقطع وهو يقول: "حان وقت النضج، مشروع آداما".

من المحتمل أن النجم الكندي يشير إلى لاعب برشلونة آداما تراوري، الذي زاد بشكل كبير من قوة الجزء العلوي من جسمه في السنوات الماضية.

متى سيلعب ديفيز مرة أخرى؟

لا يزال غير واضح متى سيعود ديفيز إلى تشكيلة بايرن ميونيخ، لكن جوليان ناجيلسمان مدرب الفريق قال الأسبوع الماضي إنه قد يعود في الوقت المناسب لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وقال المدرب للصحفيين: "لقد أجرينا فحصًا جيدًا يوم الجمعة أيضًا، لكننا نعود إليه ببطء".

وواصل: "من المحتمل أن يعود في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، على الأقل هذا لا يزال هدفنا".

واختتم: "لذا نأمل أن يلعب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد فياريال إذا سارت الأمور كالمعتاد".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يستعد لمواجهة نادي فياريال الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 6 أبريل المقبل.

اقرأ أيضًا..

تجاهل ميسي واختار حارسًا مجهولًا .. تشكيل تير شتيجن المثالي يثير الجدل!

"لم يكن أكثر استعدادًا من الآن" .. هازارد محبط وريال مدريد يريد رحيله!

لوكاكو عن تألقه: رونالدو نقلني إلى مستوى آخر!