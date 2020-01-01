مشروع أياكس ومصير الملعب .. خطة المانع لإعادة بارما للكبار

هشام المانع اقترب من الاستحواذ على نادي بارما الإيطالي.

أيام قليلة ويوقع رجل الأعمال القطري هشام صالح المانع، على عقود الاستحواذ على نادي بارما الإيطالي، وذلك بعد الاتفاق مع مجموعة "Nuovo Inizio" التي تمتلكه حاليًا، وفقًا لما جاء بموقع "سكاي إيطاليا".

وتعد شركة المانع التي تعمل في قطاع إدارة أبرز الفنادق بالشق الأوسط، وأيضًا في مجال السيارات، من بين الأغنى في قطر.

المزيد من الفرق

وأشار موقع "بارما لايف" إلى أن المانع سيكون رئيسًا لنادي بارما، بمجرد توقيع العقود، حيث سيكون هناك بعض الطموحات الجديدة في الأفق، بعد استحواذ رجل الأعمال القطري على إدارة النادي.

وأضاف الموقع أن المشروع الذي تريد تنفيذه الإدارة الجديدة، هو مثل الذي طبقه نادي أياكس الهولندي، وذلك بالاستثمار في المواهب عالية المستوى وتطويرها.

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ومن المقرر أن يتم وضع هذا المشروع في الاعتبار، بعد تولي المانع رئاسة نادي بارما عقب توقيع العقود مباشرة.

وسيتم مناقشة حقوق النقل التلفازي وإدارة ملعب التارديني الخاص بنادي بارما، أثناء مناقشات بيع النادي، ومع بداية شهر أغسطس المقبل، سيكون بارمًا ملكًا لهشام صالح المانع.

الموقع شدد على أن قطر أصبحت الآن دولة استراتيجية خلال تلك الفترة، بسبب استضافة كأس العالم 2022.