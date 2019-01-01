مشرف منتخب الإمارات يقدم تقريره عن المشاركة بأمم آسيا 2019

لجنة المنتخبات الإماراتية تناقش العديد من الأمور المهمة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم حسن سهيل، مشرف منتخب الإمارات، تقريرًا عن كافة الجوانب الإدارة الخاصة بالأبيض، خلال مشاركته في كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت يناير الماضي، خلال اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية.

المنتخب الإماراتي خرج من دور النصف نهائي بكأس أمم آسيا، بعد الخسارة من قطر التي توجت بالبطولة على حساب اليابان في المباراة النهائية.

وأشار موقع "24" الإماراتي إلى أن اجتماع لجنة لمنتخبات الإماراتية والشؤون الفنية، شهد حضور كلًا من: "راشد الزعابي وهشام الزرعوني وحسن عبدالوهاب أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والدكتور حسن سهيل وعبدالله علي عضوي اللجنة إلى جانب عبيد مبارك مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية وحسان فهد مقرر اللجنة ، وحضر جانباً من الاجتماع راشد عامر مدير تطوير مراكز التدريب في اتحاد الكرة والخبير الفني البلجيكي ميشيل سابلون".

اللجنة اطلعت على آلية التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستسحب قرعتها يوم 17 أبريل المقبل، في مقر الاتحاد الآسيوي بماليزيا.

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كما أكدت اللجنة على حرصها على مواصلة وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، لتطوير منتخبات المراحل السنية، والاهتمام بالمواهب الكروية بمختلف المراكز، من كافة النواحي، حتى تكون رافدًا أساسيًا للمنتخب الإماراتي الأول.

كما استمعت اللجنة لعرض الخبير الفني البلجيكي ميشيل سابلون الذي تناول عدة محاور منها تطوير المناهج التدريبية للمدربين وتطوير عمل برامج الواعدين وآلية وأسلوب العمل في الأكاديميات التابعة للأندية بالإضافة إلى آلية عمل جديدة لكافة المنتخبات الوطنية ووضع البرامج التي تساعد على تطوير مستوى اللاعبين من أجل خلق منظومة عمل متكاملة قادرة على تحقيق كافة الطموحات.

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وقررت اللجنة إحالة عرض الخبير الفني إلى إدارة المنتخبات من أجل وضع ملاحظاتها ورفع توصياتها إلى اللجنة لمناقشته في الاجتماع المقبل.