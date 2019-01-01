مشرف المنتخب الإماراتي: بدأنا مرحلة الإحلال والتجديد

مشرف المنتخب الإماراتي يتحدث عن بدء خطة الإحلال والتجديد بعد كأس أمم أسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشار حسن سهيل عضو اللجنة العليا للمنتخبات والمشرف على المنتخب الإماراتي أن المعسكر الجديد للمنتخب يبدو مبشرًا.

وستلعب الإمارات أمام السعودية يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية استعدادية لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر.

وحول ذلك، أشاد حسن سهيل ببداية المعسكر الجديد للمنتخب، مؤكدًا أن مرحلة الإحلال والتجديد في إطار بدايتها حاليًا.

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

ولفت سهيل إلى أن الثقة في الجيل الحالي من لاعبي الإمارات كبيرة إلى أبعد الحدود، مؤكدًا أن هناك بعض العناصر الموضوعة تحت الملاحظة والتي ستنضم لاحقًا.

وأكد سهيل على الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي بقيادة سليم عبد الرحمن، وأنه سيكون المنوط بتنفيذ مرحلة الإحلال التجديد.

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يذكر أن قرعة تصفيات آسيا لكأس العالم المقبل ستتم في السابع عشر من إبريل المقبل بمقر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.