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الدوري الإنجليزي الممتاز

مشجع لأرسنال يعالج نجله نفسياً لتخليصه من تشجيع توتنهام

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Getty
عداة كبيرة بين قطبي لندن
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كتب مشجع فصلاً جديداً في العداوة بين أرسنال وتوتنهام بعدما نشر إعلاناً بأحد الصحف يطالب بطبيب نفسي لعلاج نجله من تشجيع توتنهام.

ويتمتع قطبا العاصمة الإنجليزية لندن بتنافسية كبيرة داخل وخارج أرض الملعب، والموسم الجاري يتصارعان معاً على حجز مقاعد دوري الأبطال.

وذكرت "ميرو" أن مشجعاً لفريق أرسنال نشر إعلاناً بأحد الصحف يطالب بمن يساعده حتى يجعل نجله البالغ ستة أعوام يتوقف عن تشجيع توتنهام.

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وطالب الوالد أن يتم تنويم طفله مغناطيسياً حتى يتغلب على تشجيع غريمه، وعرض مبلغ 3000 جنيه استرليني لمن يساعده على تحقيق الأمر.

وعلق الرجل على موقف زوجته إذا علمت قائلاً: "سيكون أسهل أن تسامحني على فعلتي من الحصول على موافقتها على الأمر".

ويلعب أرسنال مساء الأحد أمام إيفرتون بالبريميرليج، بينما سيكون لقاء سبيرز المقبل أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال.

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