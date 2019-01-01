مشجع لأرسنال يعالج نجله نفسياً لتخليصه من تشجيع توتنهام

عداة كبيرة بين قطبي لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كتب مشجع فصلاً جديداً في العداوة بين أرسنال وتوتنهام بعدما نشر إعلاناً بأحد الصحف يطالب بطبيب نفسي لعلاج نجله من تشجيع توتنهام.

ويتمتع قطبا العاصمة الإنجليزية لندن بتنافسية كبيرة داخل وخارج أرض الملعب، والموسم الجاري يتصارعان معاً على حجز مقاعد دوري الأبطال.

وذكرت "ميرو" أن مشجعاً لفريق أرسنال نشر إعلاناً بأحد الصحف يطالب بمن يساعده حتى يجعل نجله البالغ ستة أعوام يتوقف عن تشجيع توتنهام.

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🇪🇸 برشلونة 🆚 أتلتيكو مدريد

🇬🇧 مانشستر سيتي 🆚 برايتون

🇩🇪 بايرن ميونخ 🆚 بوروسيا دورتموند

🇮🇹 يوفنتوس 🆚 ميلان



السيدات والسادة ... مرحبًا بكم في السبت الكروي الساخن 🔥🔥

أي من هذه المباريات تنتظرها؟ pic.twitter.com/Qe4ZeGvWTD — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وطالب الوالد أن يتم تنويم طفله مغناطيسياً حتى يتغلب على تشجيع غريمه، وعرض مبلغ 3000 جنيه استرليني لمن يساعده على تحقيق الأمر.

وعلق الرجل على موقف زوجته إذا علمت قائلاً: "سيكون أسهل أن تسامحني على فعلتي من الحصول على موافقتها على الأمر".

ويلعب أرسنال مساء الأحد أمام إيفرتون بالبريميرليج، بينما سيكون لقاء سبيرز المقبل أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال.