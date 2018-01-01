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الدوري الإنجليزي الممتاز

مشجعي تشيلسي يظهرون بعلم يحمل الشعار النازي

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Getty/Goal
قضية عنصرية بعض جماهير تشيلسي تتواصل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمشجعي تشيلسي وهو يحملون علمًا لإنجلترا، وتضمن هذا العلم وجود شعار تشيلسي إضافة إلى شعار النازية.

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وكانت جماهير تشيلسي قد تم اتهامها بالعنصرية بسبب ما بدر من بعضهم تجاه رحيم ستيرلينج في مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي الأسبوع الماضي.

وتم ترجيح أن تكون هذه الصورة في بودابست، وأن يكون قد تم التقاطها يوم الخميس الماضي قبل مباراة تشيلسي أمام فيدي في مباراة الجولة الأخيرة لدوري المجموعات من الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تحقيقًا بشأن هذه الواقعة، على أن يتم التأكد من مكان حدوث ذلك ومعافبة تشيلسي في حال ثبت أن ذلك كان له علاقة بمنافسة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن تصل العقوبة إلى إغلاق جزء من ملعب ستامفورد بريدج خلال مباريات البلوز في بطولة الدوري الأوروبي، هذا بالطبع في حال ثبتت التهمة على جماهيره.

يذكر أن تشيلسي كان قد اتخذ إجراءات صارمة بحق المشجعين الذين أطلقوا هتافات عنصرية في وجه رحيم ستيرلينج، وصلت إلى منعهم من دخول مباريات الفريق مدى الحياة.

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