وفاة مشجع للأهلي السعودي عقب الهزيمة أمام الشباب

الراقي تلقى الهزيمة الثالثة له بالموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فارق الحياة مساء أمس الإثنين، أحد مشجعي الأهلي السعودي، والذي يدعى محي الدين أمين باز، مباشرة عقب تلقي الراقي الهزيمة أمام الشباب.

وكان الراقي قد تلقى الهزيمة بالأمس أمام الشباب بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

خلاف وراء استبعاد السومة من مواجهة الشباب

مجلس الأهلي نعى مشجعه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "تتقدم إدارة الأهلي وأعضاء شرفه ومنسوبيه وجماهيره بخالص العزاء والمواساة لذوي المشجع الأهلاوي محي الدين أمين باز، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كذلك تقدم تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بالتعازي لأسرته، فكتب: "صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب ...

اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته... — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة 24 ليحتل المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 23 في المركز الخامس.