مشجعو نادي غرونينغن يدعون إلى مقاطعة المباراة خارج أرضهم ضد فينورد

يفكر جزء من مشجعي نادي غرونينغن في عدم حضور المباراة خارج أرضه ضد فينورد. ومن المقرر إقامة المباراة في 25 أبريل، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت منطقة المشجعين الزائرين ستكون ممتلئة بالكامل.

وقد وجهت مجموعة مشجعي "نوردتريبيون جرونينجن" دعوة عبر إنستغرام إلى زملائهم المشجعين لمقاطعة المباراة خارج أرضهم. وتعارض المجموعة الشروط المفروضة على زيارة روتردام.

وجاء في البيان: "قررنا في نوردتريبيون جرونينجن مقاطعة المباراة خارج أرضنا ضد فينورد. ندعو جميع المشجعين للانضمام إلينا في هذا الأمر. فقد تمت معاقبة أفراد بالفعل خلال العام الماضي".

ويرى المشجعون أن الأمر يمثل عقوبة مزدوجة. فقد تمت معالجة الحوادث السابقة بالفعل، ومع ذلك اتخذ فينورد إجراءات جديدة تؤثر على مجموعة المشجعين بأكملها.

فرض نادي فينورد الإجراءات التالية على مشجعي غرونينغن: السفر الإلزامي بالحافلات، وخفض سعة قسم المشجعين الزائرين إلى النصف؛ من 1200 إلى 600 مقعد، وحظر تناول الكحول أثناء رحلة الحافلة، وحظر تناول الكحول في قسم المشجعين الزائرين، وحظر استخدام الطبول.

ووفقًا لمجموعة المشجعين، فإن كل هذه القواعد تجعل من المستحيل الاستمتاع بمباراة خارجية بطريقة طبيعية. "هذا التراكم من القيود يجعل من المستحيل حضور مباراة خارجية بطريقة طبيعية وودية ومليئة بالأجواء الحماسية."

وتختتم مجموعة المشجعين برسالة واضحة موجهة إلى القاعدة الجماهيرية وإلى السياسة المتعلقة بتدابير المشجعين. "نحن نعارض بوضوح أي شكل من أشكال العقوبات الجماعية. أوقفوا العقوبات الجماعية! قاطعوا مباريات فينورد خارج أرضه!"