مشجعو مباراة فولندام - فينورد يهاجمون نجم المباراة: «أبعدوا هذا الرجل!»

تكبد فينورد مرة أخرى خسارة نقاط ثمينة بعد ظهر يوم الأحد في الصراع على المركز الثاني. خلال الزيارة إلى نادي فولندام، تعادل فريق روبن فان بيرسي بنتيجة 0-0 باهتة، في مباراة كانت الفرص فيها نادرة ومستوى الأداء متدنياً للغاية. وركز المشاهدون بشكل خاص على الحكم ألالارد ليندهوت، الذي لفت الانتباه ببعض القرارات المثيرة للجدل.

تتركز الإحباط لدى مشجعي فينورد على الأداء المخيب للآمال للفريق، ولكن أيضًا على الحكم ألارد ليندهوت. وبدت الإحباط واضحة بشكل خاص في الشوط الثاني.

كان اللحظة الأكثر إثارة للجدل بعد 68 دقيقة، عندما تعرض أياسي أويدا لعرقلة داخل منطقة الجزاء. لم تكن الكرة قريبة، وبدا أن ركلة الجزاء يمكن الدفاع عنها، لكن ليندهوت سمح بمواصلة اللعب، كما لم يتدخل الحكم المساعد بالفيديو (VAR)، دينيس هيجلر. تسبب ذلك في حالة من عدم التصديق لدى فينورد، الذي شهد من قبل تجاهل موقف مشابه.

كما لم يُعاقب لاعب على تدخل قوي على ستيرلينج، رغم أن ماوونا أميفور كان قد لمس الكرة جزئياً. وكان مدرب فينورد روبن فان بيرسي قد حصل قبل ذلك بوقت قصير على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على عدم احتساب مخالفة على أويدا. أدى مجموع هذه القرارات إلى غضب متزايد داخل الملعب وخارجه، مما خلق شعوراً بأن فينورد لم يحصل على ما يستحقه من التحكيم.

واندلعت الانتقادات ضد الحكم على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف المشاهدون التحكيم بـ"الفضيحة" وأشاروا إلى عدة لحظات كان يجب فيها منح فينورد ركلة جزاء، كما تم انتقاد دور الحكم المساعد بالفيديو (VAR) هيجلر بشدة.

"أداء فينورد سيئ للغاية، لكن يا له من سوء أداء ليندهوت. ركلات جزاء واضحة تمامًا. مرارًا وتكرارًا"، كما يرد على X. ويكتب مشجع آخر: "إذا لم يرها ليندهوت، فهناك VAR، لكن يبدو أنه لا يفعل شيئًا أيضًا."

كما يسود الغضب على موقع FR12 بشأن مستوى فريق فينورد نفسه. «83 دقيقة وتسديدتان على المرمى ضد فولندام»، هذا ما جاء في تعليق معبر. كما توجه انتقادات لاذعة إلى الجهاز الفني: «مع هذا المدرب، تعلم أن الأمر لا يسير على ما يرام ولن يتحسن»، بينما يتنهد آخر قائلاً: «مشجع منذ عام 1970، لكن هذا يؤلم عيني».

ويقول آخر على X: "يجب أن يجبروا ليندهوت على التوقف، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق."