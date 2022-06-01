مشاهد عاطفية في فوز أوكرانيا على اسكتلندا في تصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا تأهل إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، وضرب موعدًا لمواجهة ويلز.

حجز منتخب أوكرانيا مقعده في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على اسكتلندا في نصف النهائي، وذلك في الظهور الأول لأوكرانيا على المستوى الدولي منذ الغزو الروسي للبلاد.

وتمكن منتخب أوكرانيا من الفوز على اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة جلاسكو.

وافتتح أندري يارمولينكو التسجيل لصالح أوكرانيا في الدقيقة 33 من زمن المباراة، بتسديدة رائعة من فوق حارس أصحاب الأرض.

فيما أضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني لصالح أوكرانيا في الدقيقة 49، ليمنح منتخب بلاده تقدمًا مريحًا مطلع الشوط الثاني.

فيما تمكن كالوم ماكجريجور من تقليص النتيجة لصالح اسكتلندا بهدف في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

ومع ضغط اسكتلندا في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التعادل، تمكن منتخب أوكرانيا من قتل اللقاء في الدقيقة 90+5 بهدف عن طريق أرتيم دوفبيك.

وبهذا الفوز العريض، حجز منتخب أوكرانيا مقعده لمواجهة ويلز في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

ماذا حدث قبل المباراة؟

وتلقى منتخب أوكرانيا تكريمًا هائلًا قبل بداية المباراة، حيث خرج لاعبو أوكرانيا وهم يرتدون علم بلادهم.

ورفع المشجعون أعلام أوكرانيا طوال النشيد الوطني، تعبيرًا عن التضامن معهم وسط الغزو المستمر من روسيا.