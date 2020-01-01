مشاكل ميلان تعيق الاتفاق مع المُنقذ الألماني

المحاولة الأولى مع خليفة بوبان باءت بالفشل

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن سبب تعثر مفاوضات المدير التنفيذي لميلان إيفان جازديس مع المدير الرياضي لنادي لايبزيج رالف رانجنيك.

ويبحث الروسونيري عن مدير رياضي لخلافة بوبان، الذي أقيل من منصبه يوم السبت الماضي، وقد يلحق به المدير التقني باولو مالديني في المستقبل القريب.

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية، بعض الأنباء التي تُفيد بتواصل المدير التنفيذي مع المسؤول البارز في الإدارة المستحوذة على لايبزيج وريد بول سالزبورج، لإقناعه بتولي منصبي المدير الرياضي والفني بداية من الموسم المقبل.

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ومساء اليوم الأربعاء، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالألمانية، أن المدير الفني السابق للايبزيج، هو من رفض اقتراح جازديس.

وأرجع المصدر السبب، لقلق رانجنيك من وضع ميلان المالي، الذي تسبب في استبعاده من الدوري الأوروبي، غير أنه اشترط الحصول على صلاحية مطلقة لتدشين مشروعه بطريقته الخاصة في "سان سيرو".

ويعيش ميلان واحدة من أسوأ فتراته في العصر الحديث، بسلسلة من النتائج المخيبة لآمال المشجعين، حتى بعد عودة الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش في السوق الشتوية الأخيرة.

وقبل تجميد النشاط الكروي في إيطاليا، كان الفريق يقبع في المرتبة السابعة برصيد 36 نقطة، على بعد 12 نقطة كاملة من أتالانتا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.