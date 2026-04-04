"مشاركته ضد الإكوادور كلفته مكانه في تشكيلة المنتخب الهولندي لبطولة كأس العالم"

مع اقتراب انطلاق كأس العالم بعد أكثر من شهرين، حدد مدرب المنتخب رونالد كومان تشكيلة المنتخب الهولندي بشكل شبه نهائي. ومع ذلك، ترى صحيفة «دي تيليغراف» أن المباراة الودية ضد الإكوادور (1-1) قد أعطته رؤى جديدة.

فقد شارك ستيفان دي فري في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء في ملعب فيليبس، لكن أداءه لم يرقَ إلا لعدد قليل من المشاهدين. يقضي المدافع المركزي معظم وقته هذا الموسم على مقاعد البدلاء في إنتر، وكان ذلك واضحاً في أدائه.

"حان الوقت حقًا للجيل الجديد، لدينا الكثير من المدافعين المركزيين الجيدين"، هكذا يبدأ ستيفن كويمان في بودكاست "كيك-أوف". "لقد انتهى الأمر. لاعب رائع، مفيد جدًا، لكن في سنه هذا... ضع بعض اللاعبين الشباب في الملعب فحسب."

"دي فري لم يخذل كومان أبدًا"، يرد مايك فيروي على زميله. "لقد كان دائمًا موجودًا وأدى أداءً جيدًا دائمًا. التخلي عنه أمر مؤلم بالطبع، لكن سيأتي وقت تظهر فيه جيل جديد."

"لقد كان دي فري مهمًا جدًا للمنتخب الهولندي وكويمان يقدر الولاء. لن أتفاجأ إذا اصطحب دي فري إلى كأس العالم"، قال فيروي، الذي يتفق مع ذلك على أن المدافع البالغ من العمر 34 عامًا لم يقدم أداءً جيدًا ضد الإكوادور.

"إذا شاهدته ضد الإكوادور، وكذلك في الربع ساعة الأولى... فهو مسؤول جزئياً عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها دومفريس، لأنه خسر مواجهة كان يجب أن يفوز بها. رأيت أن دي فري كان متواضعاً للغاية وأعتقد أن ذلك قد يكلفه مكانه في التشكيلة"، يتطلع فيروي إلى تشكيلة كأس العالم.

من المرجح أن يكون اختيار دي فري أو عدم اختياره مرتبطًا بشكل كامل بلياقة المنافسين في مركزه. ومن المنطقي أن يكون يوريان تيمبر هو الخيار الأول، لكنه غاب عن فترة المباريات الدولية الأخيرة بسبب الإصابة. يتمتع يان بول فان هيك أيضًا بميزة، ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على ماتيس دي ليخت، على الرغم من أنه يعاني منذ فترة طويلة من إصابة في الظهر.