مشاركة هزيلة تعكس واقعًا مريرًا.. ماذا قدم رونالدو ضد ساوثامبتون؟

البرتغالي لا يمر بأفضل أوقاته

لغز كبير يحيط بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بدقائق مشاركته مع مانشستر يونايتد هذا الموسم مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

استمر هذا اللغز للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ مطلع الموسم ببقاء البرتغالي حبيس دكة البدلاء، ولكنه منحه دقائق أكثر مما حصل عليها في مباراة ليفربول في الجولة الفائتة من الدوري الإنجليزي.

شارك رونالدو في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر يونايتد في النتيجة 1-0 بهدف من برونو فيرنانديش.

لم يحدث رونالدو التأثير الكافي على مانشستر يونايتد بحكم قلة دقائق المشاركة وعدم إتاحة فرص كبيرة له في المباراة في الوقت الذي استقبل فيه مانشستر يونايتد ضغط ساوثامبتون وحاول الخروج بنتيجة التقدم وهو ما تم له في النهاية خلال المباراة التي فاز بها بهدف نظيف.

خلال دقائق مشاركته في المباراة، لمس رونالدو الكرة في 15 مناسبة من بينها محاولة واحدة للمراوغة، و5 تمريرات صحيحة من أصل 10 تمريرات بنسبة 50%.

لم يفز رونالدو بأي التحام أرضي من بين 3 ثنائيات دخلها، بينما فاز بكل الالتحامات الهوائية الثلاثة التي دخلها مع لاعبي ساوثامبتون.

ارتكب رونالدو خطأ أثناء مشاركته، وسقط في مصيدة التسلل مرة واحدة، فقد الاستحواذ في 9 مناسبات.

أرقام لا تجدر باسطورة مثل رونالدو في وقت شديد الحرج من مسيرته الكروية، وسط أنباء قوية تشير إلى اقتراب رحيله عن قلعة أولد ترافورد.

بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو أمام ساوثامبتون؟