مشاركة ميسي أمام بلباو محل شك

هل تحرم الإصابة ميسي من افتتاح الليجا مع برشلونة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يقترب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، من الغياب عن صفوف الفريق الكتالوني لمباراة أتلتيك بلباو في انطلاق الدوري الإسباني مساء الجمعة.

ميسي لم يسافر مع برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ البرغوث تعافى بصورة نسبية من الإصابة ولكنّه لن يشارك أساسيًا في اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أنّ البولجا يتدرب وحيدًا في الصالة الرياضية ويحاول التواجد في "سان ماميس" ولو على مقاعد البدلاء على أمل المشاركة في الشوط الثاني.

كما غاب فرينكي دي يونج وتوديبو عن التدريبات الجماعية مساء أمس، الثلاثاء، ولكن الثنائي قد يلعب المباراة دون مشكلة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم ينتصر في آخر زيارة له لملعب سان ماميس وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.