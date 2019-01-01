مشاركة كوتينيو أمام لايبزيج في محل شك

الوافد الجديد لبايرن ميونيخ قد لا يشارك أمام المتصدر يوم السبت

فيسبوك تويتر بلال محمد

لا يرغب نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، الألماني المخاطرة بإشراك البرازيلي فيليب كوتينيو في مباراة الفريق القادمة بالدوري.

وسيلعب الفريق البافاري، أمام لايبزيج يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الألماني، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وشارك كوتينيو، رفقة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، في مباراتين وديتين أمام كولومبيا ثم بيرو.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي حول مباراة لايبزيج: "الآن ننتظر عودة كوتينيو، لنعرف مدى جاهزيته لمباراة السبت".

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وواصل: "كان من الرائع أن يشارك مع منتخب بلاده، ولكن رحلة سفره كانت طويلة ومرهقة، سنرى حالته البدنية ثم نقرر".

وتابع: "نحتاج إلى كل لاعب أن يكون جاهزاً بنسبة 100%، وفي حالة شعور اللاعب بعدم الجاهزية لن نخاطر ونشركه في المباريات".

جدير بالذكر أن لايبزيج يتصدر جدول الترتيب، بالعلامة الكاملة بعد ثلاث جولات، ويحتل بايرن المركز الثاني برصيد سبع نقاط.