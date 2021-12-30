مشاركة فريق سعودي بكأس السوبر الإسباني؟ .. "مصيبة"

استغرب الخبير القانوني أحمد الأمير مطلب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بمشاركة أحد فرق السعودية في كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة، واصفًا الأمر بالمصيبة.

السوبر الإسباني في السعودية:

المملكة السعودية تستضيف البطولة الإسباني في الفترة من 12 وحتى 16 من فبراير المقبل، على غرار استضافتها لعديد البطولات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ويقام السوبر الإسباني هذا العام بمشاركة الرباعي: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

وخلال حلقة الأمس ببرنامج "أكشن مع وليد" طالب الفراج بمشاركة أحد فرق السعودية في البطولة الإسبانية، بهدف كسب مزيد من الخبرات الأوروبية، مستشهدًا بمشاركة قطر في بطولات أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا. (طالع التفاصيل)

لماذا يرى الأمير أن مطلب الفراج مصيبة؟

كتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اعلامي رياضي متخصص يسأل عن سبب عدم مشاركة فريق سعودي في السوبر الاسباني ؟، قانونياً؛ البطولة تقام تحت تنظيم الاتحاد الاسباني ولذلك لايمكن أن يشارك فريق سعودي الا بعد موافقة الاتحاد الاسيوي والاوروبي والدولي والاسباني".

وأضاف: "أن كنت تدري فتلك مصيبة، وأن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم !".

وبسؤاله أحد متابعيه له عن كيفية مشاركة منتخب قطر في كوبا أمريكا وكأس كونكاكاف الذهبية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، رد الخبير قانوني: " شارك بموافقة من فيفا والاتحاد الاسيوي واتحاد امريكا الجنوبية ؛ بسبب استضافته لكاس العالم وعدم مشاركته في التصفيات المؤهلة ، يعني فيه ظرف استثنائي لمشاركته !

"كذلك الفرق انه منتخب وليس فريق؛ ويشارك على مستوى القارة وليس على مستوى البلد !".

اعلامي رياضي متخصص يسأل عن سبب عدم مشاركة فريق سعودي في السوبر الاسباني ؟



- قانونياً؛ البطولة تقام تحت تنظيم الاتحاد الاسباني ولذلك لايمكن أن يشارك فريق سعودي الا بعد موافقة الاتحاد الاسيوي والاوروبي والدولي والاسباني



أن كنت تدري فتلك مصيبة، وأن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ! pic.twitter.com/QQIf8nuFPZ — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 30, 2021

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