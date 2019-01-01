مشاركة سيميدو أمام جيرونا تكلف برشلونة 5 ملايين يورو

لماذا يحتاج برشلونة لدفع 5 ملايين يورو لبنفيكا بعد مشاركة سيميدو أمام جيرونا؟

تسببت مشاركة نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة، في مباراة جيرونا بالجولة 21 من الدوري الإسباني في دفع البلوجرانا 5 ملايين يورو لصالح فريق بنفيكا.

وفاز برشلونة بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسبان ي في المباراة التي سجل فيها سيميدو أول أهدافه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ سيميدو وصل إلى 50 مباراة بقميص برشلونة مع احتساب خوض 45 دقيقة على الأقل في كل مباراة.

وبحسب عقد اللاعب البرتغالي مع البلوجرانا، فإن برشلونة يجب أن يدفع 5 ملايين يورو لبنفيكا عن كل 50 مباراة يظهر فيها سيميدو بشرط أن يشارك 45 دقيقة على الأقل.

ووصل لاعب بنفيكا السابق إلى 59 مباراة إجمالًا.

ميسي في أخر 14 مباراة مع برشلونة بالدوري الإسباني نجح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في كل لقاء 🔥



سجل 15 ⚽️

صنع 8 🅰️ pic.twitter.com/swkWxlUwJO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وقد يدفع برشلونة 10 ملايين يورو حال وصل اللاعب إلى 150 مباراة بقميص البلوجرانا.

وكان سيميدو أشاد بالهدف الذي أحرزه أمام جيرونا وتمنى تجاوز عقبة إشبيلية في كأس الملك.