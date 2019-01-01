مشاركة رونالدو أمام أياكس في محل شك

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يعاني من إصابة ومشاركته أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا لا تزال محل شك ليومنا هذا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصبحت مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أمام فريق أياكس في دوري أبطال أوروبا محل شكل كبير.

جاء هذا في أعقاب بداية اللاعب لرحلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب البرتغالي في فترة التوقف الدولي الجارية.

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وأصيب رونالدو في مباراة المنتخب البرتغالي الأخيرة أمام نظيره الصربي وغادر الملعب بعد 30 دقيقة فقط من البداية، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وكان نادي يوفنتوس قد أكد في بيان صحفي أن رونالدو سيخضع للعلاج خلال الأيام الجارية وسيتم تقييم حالته الصحية قريبًا من أجل تحديد فترة غيابه.

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت على غياب رونالدو لمدة أسبوعين عن يوفنتوس، وهو ما يهدد مشاركته أمام كل من ميلان وأياكس.

جدير بالذكر أن رونالدو يعد سببًا أساسيًا في صعود يوفتتوس لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله لهاتريك ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ 16.