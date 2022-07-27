مشاركة أولى لن ينساها .. حارس أتلتيكو يضطر للعب كمهاجم!

حارس أتلتيكو مدريد الشاب بدأ مسيرته مع الفريق في المكان الخاطئ من أرض الملعب.

لن ينسى الحارس الشاب أنطونيو جوميس مشاركته الأولى مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك بعد أن اضطر للعب كمهاجم في ظهوره الأول مع "الروخيبلانكوس".

أتلتيكو مدريد خاض يوم الأربعاء أول مباراة في فترة التحضير للموسم الجديد أمام نومانسيا، وتمكن من الفوز برباعية نظيفة، لكن المباراة ستمثل بالتأكيد ذكرى تاريخية إلى أنطونيو جوميس، الحارس الثالث في فريق العاصمة الإسبانية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جوميس دخل إلى المباراة ليسجل ظهوره الأول مع أتلتيكو مدريد، لكن ليس في مركزه الطبيعي كحارس مرمى، لكن في الهجوم.

جوميس دخل إلى المباراة في الدقيقة 76، بعد إصابة ماريو هيرموسو الذي اشتكى من إصابة في كاحله الأيسر، وعدم وجود أي بديل آخر على مقاعد البدلاء.

أتلتيكو مدريد لعب لعدة دقائق بعشرة لاعبين على أرض الملعب، في انتظار تعافي هيرموسو، لكن دييجو سيميوني وخوفًا من تفاقم إصابة مدافعه، قرر تغييره وإقحام جوميس.

ودخل جوميس إلى الملعب مرتديًا قميص المدافع البرازيلي فيليبي بالرقم 18، الذي لم يدخل قائمة المباراة بسبب إصابته بالتهاب في الأوتار.

المثير أن جوميس قدم أداء مذهلًا حيث لعب كمهاجم، وتجرأ على المراوغة أكثر من مرة، وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى، كادت تغالط حارس نومانسيا.

وبهذه الطريقة، سجل جوميس ظهوره الأول مع أتلتيكو مدريد، بعيدًا عن مركزه المعتاد، ويبدو أن الحارس صاحب التسعة عشر عامًا سيتذكر هذا الأمر طوال مسيرته.