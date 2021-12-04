"مشاركة السعودية في كأس العرب مؤلمة، وتفسير وحيد لما فعله رينارد"

وصف الناقد الرياضي محمد الماس مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب بأنها مؤلمة للمشجع السعودي، مشيرًا إلى عدم اقتناعه بالمبررات التي أوضحها المدير الفني هيرفي رينارد لقراره خوض البطولة بتلك المجموعة من اللاعبين.

المنتخب السعودي كان قد افتتح مشواره في دور المجموعات من كأس العرب بالخسارة أمام الأردن 1-0، وقد سجل النشامى هدفهم الوحيد بواسطة خليفة الدوسري مدافع الأخضر بالخطأ في مرماه ورغم لعبهم منقوصين بسبب طرد إحسان حداد عند الدقيقة الـ52 من اللقاء.

ماذا قال محمد الماس عن مشاركة السعودية في كأس العرب؟

الماس أوضح خلال تصريحاته مع برنامج "كورة" أن المواطن السعودي يُريد من منتخب بلاده أن يدخل أي بطولة للمنافسة على لقبها وألا يكون الطرف الأضعف في مبارياتها، مشيرًا إلى أنه في حيرة من أمره تجاه المدرب رينارد.

وأضاف "أشعر بحيرة كبيرة جدًا من هذا الأمر، أنا كمواطن سعودي أريد من المنتخب أن يفوز في كل المباريات ويُنافس على كل البطولات، لا أحب أن يكون المنتخب الطرف الأضعف وألا أكون واثقًا به وبقدرته تحقيق الفوز، لكني في نفس الوقت لا أستطيع أن أكون ضد المدرب رينارد لأنه يُحقق مسيرة ممتازة ستُتوج إن شاء الله بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم".

"باعتقادي أن التفسير الوحيد لقرار رينارد هو خوفه من فقدان الثقة التي اكتسبها المنتخب خلال الفترة الماضية، خوفًا من تأثير ذلك على مشوار الأخضر في تصفيات المونديال، لكن الحديث عن إراحة اللاعبين غير منطقي لأنهم سيلعبون مع أنديتهم خلال كأس العرب، بجانب أن مباريات تصفيات كأس العالم مازال أمامها وقت كبير، الحديث عن صناعة منتخب ثانٍ للأخضر ليس صحيحًا أيضًا لأننا لن نصنع هذا الفريق الثاني بتلك المجموعة من اللاعبين، بل كان الأفضل إرسال المنتخب الأولمبي كاملًا لإعداده، إنما نحن لم نرسل المنتخب الأولمبي ولا المنتخب الثاني، وكما نرى كل المنتخبات المنافسة التي ينقصها لاعبين من أوروبا يقولون أنه منتخبهم الثاني".

"كل مبررات رينارد لم تُقنعني أبدًا، قال خلال المؤتمر أنه يُريد صناعة نجوم .. تواجد أنت مع المنتخب واصنع بنفسك، هذا المنتخب لا يُمثل المنتخب الأول ولا حتى الأولمبي بلاعبيه الشباب ولا حتى المنتخب الثاني أو الثالث، والمشكلة أننا نتحدث عن ذلك والمنتخب في قلب المنافسة ونحن مطالبون برفع معنوياتهم، لكن لا نستطيع تجاهل هذا الحديث".

وأتم "كان يُمكن إرسال المنتخب الأولمبي وإيضاح أن الهدف صناعة المستقبل وليس المنافسة، لكن لم نفعل هذا. رؤية المنتخب السعودي يستقبل هدفًا من منتخب منقوص من لاعب مؤلمة للمشجع السعودي، نحن نريد منتخب قوي يُمثلنا ويعطينا الطمأنينة قبل انطلاق المباريات".

المنتخب في #كأس_العرب..

محمد الماس: عدم قيادة #رينارد المنتخب والدفع بالشباب سببه أنه يخشى على الثقة الذي اكتسبها مع الصف الأول#كورة_روتانا #السعودية_الأردن pic.twitter.com/AYk9wvSqeD — برنامج كورة (@korarotana) December 2, 2021

ما هي ملامح قائمة السعودية لكأس العرب؟

الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد قرر خوض كأس العرب باللاعبين مواليد عام 1999 وما فوق، وإراحة نجوم الفريق الأول وعدم استدعائهم لإتاحة الفرصة أمام الاتحاد السعودي لعب المباريات المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ولم تضم القائمة من نجوم المنتخب الكبار سوى سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي نجمي الاتحاد، فيما ضمت عددًا من الأسماء الواعدة والقوية أمثال فراس البريكان وعبد الله الحمدان وتركي العمار.

المدرب الفرنسي، رينارد، نفسه لا يتواجد مع الأخضر في قطر، بل قرر أن يقود مساعده لوران بونادي المنتخب في كأس العرب في أول تجربة له في منصب المدير الفني.

الأخضر وقع في مجموعة ضمت بجانبه المغرب والأردن وفلسطين، وسيُواجه مساء اليوم الفدائي في مباراة حاسمة لمشواره في البطولة.

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