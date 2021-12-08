"مشاركة السعودية في كأس العرب مخجلة، وستُمثل ضغطًا على رينارد"

وصف الناقد الرياضي سلطان الليحاني مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب بالمخجلة، سواء على صعيد الأداء أو النتائج، كما أشار إلى أنها ستُمثل ضغطًا على المدير الفني "هيرفي رينارد" رغم عدم قيادته الفريق هناك.

المدرب الفرنسي قرر ترك مهمة قيادة السعودية في كأس العرب لمساعده لوران بونادي، وقد اختار قائمة من اللاعبين مواليد 1999 فما فوق، مفضلًا إراحة نجوم الصف الأول والثاني في الأخضر وترك لاعبي الهلال والنصر لإتاحة الفرصة أمامهما لخوض مبارياتهما المؤجلة في الدوري السعودي.

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المنتخب السعودي خرج من كأس العرب بعدما فشل في جمع أكثر من نقطة واحدة في دور المجموعات، بخسارته أمام الأردن والمغرب وتعادله مع فلسطين، ولم يُسجل سوى هدف واحد واستقبل مرماه 3.

اللحياني أكد أن رينارد يتحمل المسؤولية حتى لو غاب عن تدريب المنتخب هناك، وأضاف في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" "مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب مخجلة، سواء على صعيد الأداء أو النتائج. المستوى الفني كان مخيبًا".

تابع "أقدر فكر رينارد إراحة اللاعبين الأساسيين، لكن كان من المفترض أن يتم دعم هذه المواهب بـ4-7 لاعبين مميزين من الدوري السعودي، مثل أحمد شراحيلي وزياد المولد وريان الموسى ورائد الغامدي وعلي الأسمري، هذا كان سيُقلل من الأخطاء والمشاكل في المنتخب مثل رؤية سعود عبد الحميد لاعب وسط، وكان سيجعل مشاركة المنتخب أكثر جودة مما حدث".

سلطان اللحياني: عنوان مشاركة المنتخب السعودي في #كاس_العرب_2021 "مُخجلة" ونتائجها "مُخجلة" .. كان يمكن انضمام بعض الأسماء المميزة مثل أحمد شراحيلي وزياد المولد بالدفاع .. بالإضافة لريان الموسى وأحمد الزين وصالح العمري #السعودية_المغرب#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/mUd5lQru4s — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 7, 2021

أتم "تلك المشاركة ستُمثل ضغطًا على رينارد في المستقبل رغم أنه لم يتواجد مع المتنخب في قطر، لأنه أقر بمسؤوليته على تلك المشاركة عند إعلان قائمة المنتخب".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اليابان في المركز الثاني.