مشادة بين كلوب وطفل كرات في ملعب إيفرتون!

شهدت مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج واقعة غريبة في نهايتها.

جاء ذلك حين وقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب الفريق وأحد جامعي الكرات في ملعب جوديسون بارك.

Klopp getting triggered by a kid ball boy. What a Sunday. pic.twitter.com/n1w1BBabQO