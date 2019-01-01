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دوري أبطال أوروبا

مشادة بين ميسي وروبرتسون.. والأخير يغادر مصاباً

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الظهير الأيسر للريدز حاول استفزاز ميسي في بداية المباراة، قبل أن يغادر مصاباً بنهاية شوطها الأول..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعرض أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد برشلونة الإسباني.

جاء ذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، حيث اضطر للخروج بين الشوطين ليحل جورجينو فينالدوم بدلاً منه، إثر ضربة تلقاها من لويس سواريز وفقاً للإعادات.

وكان روبرتسون في بداية المباراة قد حاول استفزاز ليونيل ميسي، حيث دفع رأسه في بداية المباراة أثناء وقوعه على الأرض.

وعاد الحكم كونيت شاكير لرؤية الموقف بعد تنبيهه من قبل المساعدين، ليقرر في النهاية عدم إنذار روبرتسون.

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المباراة لا تزال جارية بتقدم ليفربول 3-0، ليعادل خسارته في الذهاب على ملعب كامب نو.

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