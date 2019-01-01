مشادة بين كلوب وطفل كرات في ملعب إيفرتون!
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شهدت مباراة ليفربول وإيفرتون في الأسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج واقعة غريبة في نهايتها.
جاء ذلك حين وقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب الفريق وأحد جامعي الكرات في ملعب جوديسون بارك.
Klopp getting triggered by a kid ball boy. What a Sunday. pic.twitter.com/n1w1BBabQO
— Adam Keyworth (@adamkeyworth) March 3, 2019
اللقطة اثارت إعجاب بعض مشجعي المنافسين عبر تويتر وخاصةً إيفرتون.
يذكر أن ليفربول قد خسر صدارة الدوري عقب التعادل السلبي ليحتل المركز الثاني بـ70 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر حالياً.