مشادة بين راموس ومارسيلو في تدريبات ريال مدريد

مباراة صغيرة في التدريبات أسفرت عن واقعة غريبة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا يزال الوضع مستمراً في التصاعد داخل أروقة ريال مدريد عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس

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ووفقاً لصحيفة ماركا المدريدية، فإن سيرجيو راموس قائد الفريق قد خاض مشادة جديدة، تلك المرة مع مارسيلو في مران النادي أمس بالفالديبيباس.

وبحسب شهود العيان، فإن الفريق قد أجرى مباراة صغيرة داخل التدريب، ليفوز فريق مارسيلو ويحتفل الأخير بشكل لم يعجب راموس الذي كان في الفريق الآخر.

في نهاية المطاف قام بقية اللاعبين بالتفريق بينهما قبل ازدياد حدة المشادة، التي أرجعتها الصحيفة لوضع الفريق الحالي بخروجه من المنافسة على جميع الألقاب مؤخراً.

يذكر أن مارسيلو وراموس يرتبطان بعلاقة وثيقة كونهما من قادة الفريق ويتشاركان الوكيل ذاته، وهو ريني راموس شقيق الثاني.