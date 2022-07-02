مشاجرة في الدوري الأرجنتيني تنتهي بقبض الشرطة على نجم برشلونة السابق!

جابرييل ميليتو طرد من الملعب لكنه لم يتوقف عن ضربه منافسه!

تورط جابرييل ميليتو لاعب برشلونة السابق المدير الفني الحالي لفريق أرجنتينوس جونيوز بالتورط في مشاجرة كبيرة مع أحد عناصر الجهاز الفني لفريق سنترال قرطبة.

قرطبة أصحاب الأرض خسروا المواجهة التي أقيمت في الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني بهدفين لهدف، لكن بالرغم من ذلك كان ميليتو غاضبًا بشكل كبير.

المشاجرة قامت مع فاكوندو جاريكا الذي يعمل كمدرب مساعد لأصحاب الأرض، وبدأ الثنائي في تبادل اللكمات خلال المشاجرة.

تدخل الحكم بشكل فوري وقام بطرد الثنائي من أرض الملعب، لكن ذلك لم يساعد ميليتو على الهدوء، فتوجه بالمزيد من اللكمات لوجه جاريكا.

لتتدخل الشرطة هذه المرة وتحاول أن تفصل بينهما، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد فتم أخذهما إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق في الواقعة.

ويحتل فريق أرجنتينوس جونيوز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني في الوقت الحالي برصيد عشر نقاط بعد مرور ست جولات من عمر البطولة.

بينما يأتي فريق سنترال قرطبة في المركز الـ 15 برصيد سبع نقاط فقط بعد أن حقق فوزين وتعادل في مباراة.