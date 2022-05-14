مشاجرة عنيفة بتدريبات مانشستر يونايتد ورانجنيك يتدخل لإنقاذ الموقف

تزداد الأوضاع في التدهور بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تزامنًا مع النتائج المحبطة للفريق على كل المستويات هذا الموسم.

وتعرض الشياطين الحمر لهزيمة ساحقة أمام برايتون برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، لتنتهي حظوظهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ومن جانبه قرر رالف رانجنيك المدرب المؤقت ليونايتد، منح اللاعبين أربعة أيام إجازة بعد هذه الهزيمة المهينة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تورط لاعبان من الفريق في مشاجرة عنيفة بعد العودة إلى التدريبات من جديد.

ورفضت الصحيفة الإعلان عن أسماء الثنائي، اللذان تشاجرا وسط حالة من الذهول لدى جميع اللاعبين بالفريق.

وقام رانجنيك بعد هذه المشاجرة بتوجيه أوامر إلى جميع اللاعبين بالعودة إلى غرف تغيير الملابس وترك ملعب التدريبات في مقر النادي بـ"كارينجتون".

ويستعد المدرب الألماني لخوض المباراة الأخيرة له مع يونايتد يوم الأحد من الأسبوع القادم، عندما يسافر فريقه لمواجهة كريستال بالاس بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويتوجه بعدها إلى تدريب منتخب النمسا، بينما يأتي الهولندي إريك تين هاج لقيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن مانشستر يحتل المركز السادس بجدول البريمييرليج بـ58 نقطة، ويحتاج للبقاء بهذا المركز للصعود إلى الدوري الأوروبي، حيث يبتعد عن وست هام السابع بـ3 نقاط مع تبقي مباراة إضافية للهامرز.

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