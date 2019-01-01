مشاجرة الحافلة تحسم موقف كييزا من يوفنتوس

مشاجرة عنيفة داخل الحافلة بين اللاعب ومسؤولي الفيولا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين نجم فيورنتينا فيديريكو كييزا ومسؤولي الفريق على إثر رغبته بالمغادرة.

ويتواجد فريق فيورنتينا حالياً في الولايات المتحدة ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية تحضيراً للموسم المقبل.

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وذكرت "لاجازيتا" أن كييزا تشاجر مع نائب رئيس فيورنتينا جوي باروني داخل حافلة الفريق مساء الأربعاء، وسُمع صوت صياح الثنائي.

وقالت الصحيفة إن اللاعب طالب بالرحيل عن صفوف الفيولا، ولكن باروني أكد له عدم السماح له بالمغادرة، مؤكدة أن الاجتماع استمر قرابة 20 دقيقة بحضور المدير الرياضي جيانكارلو أنتونيوني.

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"لاجازيتا" ذكرت أن تدخر روكي كوميسو، رئيس النادي، لعب دوراً في تهدئة الوضع وإقناع كييزا بالبقاء، والدليل هو مشاركته في تقديم قميص الفريق الجديد.

وبحسب "توتوسبورت" يوفنتوس لا يزال مصراً على ضم كييزا، وسيتقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو ولاعبه لوكا بيليجريني، أو إعارة التركي ميريح ديميرال.

وخسر فيورنتينا ودياً فجر الخميس أمام بنفيكا بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي جمع الطرفين ضمن كأس الأبطال.