مسيرة كندا نحو نهائي كأس العالم: مباراة دور الـ16 ضد المغرب، سيناريوهات التصفيات، جدول المباريات ومعلومات أخرى

لقد كانت بطولة كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا بالنسبة لكندا، ولم تنتهِ رحلتها بعد. في أعقاب أول فوز لها على الإطلاق في كأس العالم، وهو فوز ساحق بنتيجة 6-0 على قطر، ووصولها إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة للمرة الأولى، تتطلع كندا الآن إلى المضي قدمًا في البطولة إلى أقصى حد ممكن.

ورغم تعثر الكنديين في مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات أمام سويسرا، إلا أنهم احتلوا المركز الثاني في مجموعتهم، ليتأهلوا إلى دور الـ32 لمواجهة جنوب أفريقيا في لوس أنجلوس. وفي مباراة شهدت صراعاً شرساً، كان القائد ستيفن يوستاكيو هو من قاد الفريق من الأمام، حيث سجل هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل الجماهير الكندية في حالة من الهيجان.

ورغم أنه ليس من المقرر أن تلعب كندا على أرضها مرة أخرى خلال البطولة، إلا أنها يمكن أن تتوقع تشجيعاً حاراً أينما نزلت إلى الملعب. وستكون المباراة التالية لرجال جيسي مارش ضد المغرب في هيوستن يوم السبت (4 يوليو)، حيث يتنافس الفريقان على حجز مقعد في ربع النهائي.

دع موقع GOAL يعرض لك جميع المسارات المحتملة والمنافسين الذين ينتظرون كندا من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، وكيف يمكنك حجز التذاكر لمشاهدة الفريق وهو يخوض غمار المنافسة سعياً وراء المجد العالمي.

مباريات ونتائج كندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الجمعة، 12 يونيو كندا ضد البوسنة والهرسك (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO، تورونتو 1-1 الخميس، 18 يونيو كندا ضد قطر (3 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب بي سي بليس، فانكوفر فازت كندا 6-0 الأربعاء، 24 يونيو كندا ضد سويسرا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب AT&T، أرلينغتون فازت سويسرا 2-1 الأحد، 28 يونيو جنوب أفريقيا ضد كندا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب SoFi، إنجلوود فازت كندا 1-0 السبت، 4 يوليو كندا ضد المغرب (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG، هيوستن التذاكر

مسيرة كندا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت كندا المركز الثاني في المجموعة ب، إليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، في حال تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

بعد فوزها على جنوب أفريقيا في دور الـ32، ستواجه كندا الآن المغرب في هيوستن في دور الـ16. ويحرص «أسود الأطلس» على إثبات أن وصولهم إلى نصف النهائي في قطر لم يكن مجرد صدفة.

بعد دور الـ16، ستواجه كندا إما فرنسا أو باراغواي في ربع النهائي، وإسبانيا أو البرتغال أو الولايات المتحدة أو بلجيكا في نصف النهائي، وربما البرازيل أو المكسيك أو إنجلترا أو الأرجنتين في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 4 يوليو (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) دور الـ16 ملعب NRG، هيوستن كندا ضد المغرب التذاكر 9 يوليو (الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ربع النهائي ملعب جيليت، فوكسبورو المباراة 97: ضد فرنسا أو باراغواي التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T، أرلينغتون المباراة 101: ضد إسبانيا/البرتغال/الولايات المتحدة الأمريكية/بلجيكا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر

المجموعة ب - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات ف التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول سويسرا 3 2 1 0 7 3 +4 7 مؤهل المركز الثاني كندا 3 1 1 1 8 3 +5 4 مؤهل المركز الثالث البوسنة والهرسك 3 1 1 1 5 6 -1 4 مؤهل المركز الرابع قطر 3 0 1 2 2 10 -8 1 تم الاستبعاد

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في كندا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في كندا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

من هم اللاعبون في تشكيلة كندا لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل كندا في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ماكسيم كريبو أورلاندو سيتي إس سي

داين سانت كلير إنتر ميامي سي إف

أوين غودمان كريستال بالاس المدافعون ألفونسو ديفيز (قائد الفريق) بايرن ميونيخ

أليستير جونستون سلتيك

مويز بومبيتو أوج سي جي نيس

ديريك كورنيليوس رينجرز / مرسيليا

ريتشي لاريا تورونتو إف سي

لوك دي فوجيرول إف. سي. في. ديندر إي. إتش. / فولهام

ألفي جونز ميدلزبره

نيكو سيغور إتش إن كيه هايدوك سبليت

جويل ووترمان نادي شيكاغو فاير لاعبو خط الوسط ستيفن يوستاكيو نادي بورتو

إسماعيل كوني أوليمبيك مرسيليا / ساسولو

تاجون بوكانان فياريال

جوناثان أوسوريو تورونتو إف سي

ماتيو شوينيير لوس أنجلوس إف سي

علي أحمد نادي نورويتش سيتي لكرة القدم

ناثان ساليبا نادي أندرلخت

ليام ميلار نادي هال سيتي لكرة القدم

جاكوب شافيلبورغ لوس أنجلوس إف سي / تورونتو

جايدن نيلسون أوستن إف سي المهاجمون جوناثان ديفيد يوفنتوس

سايل لارين نادي ساوثهامبتون / مايوركا

تاني أولواسيي نادي فياريال

بروميس ديفيد رويال يونيون سان جيلواز

المتجر: أطقم كأس العالم FIFA 2026 لكندا

أزياء كندا لكأس العالم 2026 تعكس الهوية والطموح وتتميز بتصميمها الفريد

قدمت شركة نايكي إطلالة مصممة خصيصًا للدولة المضيفة المشاركة. بعد أن فاتتها فرصة الحصول على تصميم فريد في عام 2022، تدخل المنتخب الكندي هذه المرة كأس العالم على أرضه بهوية جريئة تحت شعار «Full Tilt»، تجمع بين التراث والابتكار والرمزية الوطنية التي لا لبس فيها.



تظل الزي الرسمي للمنتخب الكندي على أرضه في كأس العالم 2026 وفية للتقاليد، لكنها ترتقي بها من خلال تصميم عصري ومميز. يغلب اللون الأحمر على القميص، مع رسم بارز لورقة القيقب بلونين متباينين على الجزء الأمامي، في إشارة واضحة إلى الرمز الأكثر شهرة في البلاد.

وقد ركزت «نايكي» على ورقة القيقب باعتبارها السمة المميزة، التي تمثل الوحدة والزخم نحو الأمام، في حين تستمد التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالأداء إلهامها من الملابس الكندية المخصصة للأنشطة الخارجية. وتضفي الحواف السوداء وعناصر الزخرفة الأنيقة تباينًا، بينما يستخدم التصميم العام أحدث تقنيات «Aero-FIT» من «نايكي» لتحسين تدفق الهواء والراحة على أرض الملعب.

والنتيجة هي زي يجمع بين الطابع الكلاسيكي والحازم - مصمم ليبرز على أرض الوطن.

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