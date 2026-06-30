مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم: المباراة المؤكدة في دور الـ32، سيناريوهات القرعة، جدول المباريات ومعلومات أخرى

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يبدي مشجعو المنتخب الفرنسي تفاؤلاً مبرراً بشأن فرص فريقهم في الفوز بلقب ثالث والوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وقد دعمت أداءات الفريق في مرحلة المجموعات هذا التفاؤل. فاز «البلوز» بجميع مبارياته الثلاث ضد السنغال والعراق والنرويج، ليتأهل إلى دور الـ32 حيث سيواجه السويد. دع موقع GOAL يعرض لك المسار الذي ينتظر رجال ديدييه ديشامب من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، ومن قد يواجهونهم في سعيهم نحو المجد.

نتائج فرنسا في كأس العالم 2026 ومبارياتها المقبلة

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف، نيوجيرسي فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا فازت فرنسا 3-0 الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت، فوكسبورو فازت فرنسا 4-1 الثلاثاء، 30 يونيو فرنسا ضد السويد، ملعب ميتلايف، نيوجيرسي التذاكر

الطريق المحتمل لفرنسا نحو المجد في كأس العالم

إذا تمكنت فرنسا، وصيفة بطولة 2022، من تجاوز السويد، فستنتظرها مواجهة مع باراغواي في دور الـ16 يوم السبت، 4 يوليو، في فيلادلفيا. وإذا نجحت في تجاوز تلك المواجهة أيضًا، فسيكون خصمها في ربع النهائي هو الفائز في مباراة كندا ضد المغرب. وستُقام تلك المواجهة المحتملة في ربع النهائي في بوسطن يوم 9 يوليو.

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم لفرنسا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في فرنسا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم 2026؟

حراس المرمى: مايك ماينان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديغني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو خط الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شيركي (مانشستر سيتي)، أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دو (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليز (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس ثورام (إنتر ميلان).