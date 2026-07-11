مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، كان مشجعو إنجلترا يعلقون آمالاً كبيرة على أن يتمكن منتخبهم من المضي قدماً حتى النهاية والحصول أخيراً على الكأس الذهبية اللامعة، على الرغم من أنهم اضطروا إلى تحمل ستين عاماً من خيبات الأمل.

وبعد تصدر مجموعتهم، عقب فوزين على كرواتيا وبنما وتعادل مع غانا، أطاح «الأسود الثلاثة» بجمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، ثم المضيف المشارك المكسيك في ملعب «أزتيكا» الأسطوري.

وبهذا الفوز، ستخوض إنجلترا مباراة ربع نهائية أوروبية بحتة ضد النرويج بقيادة إرلينغ هالاند في ميامي يوم السبت (11 يوليو).

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في عام 2018 وإلى ربع النهائي في عام 2022، لكن هل ستتمكن من الوصول إلى النهائي في عام 2026؟ دع موقع GOAL يعرض لك المسار الذي ينتظر رجال توماس توخيل، من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، ومن قد يواجهونهم في سعيهم نحو المجد.

نتائج إنجلترا في كأس العالم 2026 ومبارياتها القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، دالاس فازت إنجلترا 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو 0-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد فازت إنجلترا 2-0 الأربعاء، 1 يوليو إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا فازت إنجلترا 2-1 الأحد، 5 يوليو المكسيك ضد إنجلترا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت إنجلترا 3-2 السبت، 10 يوليو النرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك، ميامي جاردنز التذاكر

مسيرة إنجلترا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت إنجلترا صدارة المجموعة L، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها الملحمي على المكسيك في دور الـ16 على ملعب أزتيكا، تتوجه إنجلترا الآن شمالًا إلى ميامي لخوض مباراة ربع النهائي ضد النرويج. لم يلتق الفريقان منذ مباراة ودية في ويمبلي عام 2014، والتي فازت فيها إنجلترا 1-0 بفضل ركلة جزاء سجلها واين روني.

وفي حال فوزها، ستواجه إنجلترا الأرجنتين أو سويسرا في نصف النهائي، ثم إما فرنسا أو إسبانيا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 11 يوليو (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ربع النهائي ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) إنجلترا ضد النرويج التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) المباراة 102: سيُحدد لاحقًا ضد الأرجنتين أو سويسرا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: فريق لم يُحدد بعد ضد فرنسا أو إسبانيا التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 إلى جانب ليونيل ميسي. ومع ذلك، لا يزال أبطال إنجلترا، هاري كين وجود بيلينغهام، اللذان سجل كل منهما ستة أهداف وأربعة أهداف على التوالي، في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد سويسرا - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 ضد إنجلترا - تذاكر هاري كين (إنجلترا) 6 ضد النرويج - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جود بيلينغهام (إنجلترا) 4 ضد النرويج - تذاكر جوليان كينونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد فرنسا - التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لإنجلترا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم لإنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

المجموعة L - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات الفوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول إنجلترا 3 2 1 0 6 2 +4 7 مؤهل المركز الثاني كرواتيا 3 2 0 1 5 5 0 6 مؤهل المركز الثالث غانا 3 1 1 1 2 2 0 4 مؤهل المركز الرابع بنما 3 0 0 3 0 4 -4 0 تم إقصاؤه

من هم اللاعبون المختارون في تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل إنجلترا في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى جوردان بيكفورد إيفرتون

دين هندرسون كريستال بالاس

جيمس ترافورد مانشستر سيتي المدافعون إزري كونسا أستون فيلا

نيكو أورايلي مانشستر سيتي

جون ستونز مانشستر سيتي

مارك غيهي مانشستر سيتي

تريفوه تشالوباه تشيلسي

دان بيرن نيوكاسل يونايتد

ريس جيمس تشيلسي

جيد سبنس توتنهام هوتسبير

جاريل كوانسا باير ليفركوزن لاعبو خط الوسط ديكلان رايس أرسنال

إليوت أندرسون نوتنغهام فورست

جود بيلينغهام ريال مدريد

جوردان هندرسون برينتفورد

كوبي ماينو مانشستر يونايتد

مورغان روجرز أستون فيلا

إبيريتشي إيزي أرسنال المهاجمون بوكايو ساكا أرسنال

هاري كين (قائد الفريق) بايرن ميونيخ

ماركوس راشفورد برشلونة

أنتوني جوردون نيوكاسل يونايتد

أولي واتكينز أستون فيلا

نوني مادويكي أرسنال

إيفان توني الأهلي



