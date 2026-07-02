مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، كان مشجعو إنجلترا يعلقون آمالاً كبيرة على أن يتمكن منتخبهم من المضي قدماً حتى النهاية والحصول أخيراً على الكأس الذهبية اللامعة، على الرغم من أنهم اضطروا إلى تحمل ستين عاماً من خيبات الأمل.

وبعد تصدر مجموعتهم، عقب فوزين على كرواتيا وبنما وتعادل مع غانا، أطاح «الأسود الثلاثة» بجمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، بفضل هدف هاري كين البارع في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت في أتلانتا.

ويؤهل هذا الفوز إنجلترا لمواجهة ملحمية في دور الـ16 مع المضيف المشارك للبطولة، المكسيك، على ملعب «أزتيكا» يوم الأحد (5 يوليو).

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في عام 2018 وإلى ربع النهائي في عام 2022، لكن هل ستتمكن من الوصول إلى النهائي في عام 2026؟ دع موقع GOAL يعرض لك المسار الذي ينتظر رجال توماس توخيل، من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، ومن قد يواجهونهم في سعيهم نحو المجد.

نتائج إنجلترا في كأس العالم 2026 ومبارياتها القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، دالاس فازت إنجلترا 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو 0-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد فازت إنجلترا 2-0 الأربعاء، 1 يوليو إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا فازت إنجلترا 2-1 الأحد، 5 يوليو المكسيك ضد إنجلترا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر

مسيرة إنجلترا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت إنجلترا صدارة المجموعة L، إليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها في دور الـ32 على جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنتظر إنجلترا الآن اختبارًا صعبًا للغاية أمام المكسيك، أحد البلدين المضيفين للبطولة، في دور الـ16. لم يخسر منتخب «إل تري» سوى مرتين فقط في المباريات الدولية الرسمية التي أقيمت على ملعب «أزتيكا» الشهير منذ افتتاحه في عام 1966.

في حال النجاح، ستكون البرازيل أو النرويج في ربع النهائي، وربما الأرجنتين أو كولومبيا في نصف النهائي، وإسبانيا أو فرنسا أو البرتغال في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 5 يوليو (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) دور الـ16 استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) إنجلترا ضد المكسيك التذاكر 11 يوليو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ربع النهائي ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) المباراة 99: ضد البرازيل أو النرويج التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) المباراة 102: ضد الفائز في المباراة 100 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر

المجموعة L - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات ف التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول إنجلترا 3 2 1 0 6 2 +4 7 مؤهل المركز الثاني كرواتيا 3 2 0 1 5 5 0 6 مؤهل المركز الثالث غانا 3 1 1 1 2 2 0 4 مؤهل المركز الرابع بنما 3 0 0 3 0 4 -4 0 تم إقصاؤها

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لإنجلترا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل إنجلترا في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى جوردان بيكفورد إيفرتون

دين هندرسون كريستال بالاس

جيمس ترافورد مانشستر سيتي المدافعون إزري كونسا أستون فيلا

نيكو أورايلي مانشستر سيتي

جون ستونز مانشستر سيتي

مارك غيهي مانشستر سيتي

تريفوه تشالوباه تشيلسي

دان بيرن نيوكاسل يونايتد

ريس جيمس تشيلسي

جيد سبنس توتنهام هوتسبير

جاريل كوانسا باير ليفركوزن لاعبو خط الوسط ديكلان رايس أرسنال

إليوت أندرسون نوتنغهام فورست

جود بيلينغهام ريال مدريد

جوردان هندرسون برينتفورد

كوبي ماينو مانشستر يونايتد

مورغان روجرز أستون فيلا

إبيريتشي إيزي أرسنال المهاجمون بوكايو ساكا أرسنال

هاري كين (قائد الفريق) بايرن ميونيخ

ماركوس راشفورد برشلونة

أنتوني جوردون نيوكاسل يونايتد

أولي واتكينز أستون فيلا

نوني مادويكي أرسنال

إيفان توني الأهلي



