مسيرة إنجلترا نحو نهائي كأس العالم: سيناريوهات الأدوار، جدول المباريات، دور الـ16 ومعلومات أخرى

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، كان مشجعو إنجلترا يعلقون آمالاً كبيرة على أن يتمكن منتخبهم المحبوب «الأسود الثلاثة» من المضي قدماً حتى النهاية والحصول أخيراً على الكأس الذهبية اللامعة، على الرغم من أنهم اضطروا إلى تحمل ستين عاماً من خيبات الأمل.

وقد ازداد حماس هؤلاء المشجعين المتفائلين دائمًا بعد الأداء الرائع الذي قدمته إنجلترا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة أمام كرواتيا، ورغم فشلها في تقديم أداء متميز أمام غانا، إلا أن أحلامهم لم تتضاءل.

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في عام 2018 وإلى ربع النهائي في عام 2022، لكن هل ستتمكن من الوصول إلى النهائي في عام 2026؟ يقدم موقع GOAL جميع المسارات المحتملة والمنافسين الذين ينتظرون «الأسود الثلاثة» من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

مباريات إنجلترا القادمة في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، دالاس فازت إنجلترا 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو 0-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

ماذا سيحدث إذا احتلت إنجلترا المركز الأول في المجموعة L؟

فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها إنجلترا إذا احتلت صدارة مجموعتها في كأس العالم 2026 ثم تأهلت إلى نهائي كأس العالم.

الفوز على بنما سيضمن لها المركز الأول في المجموعة، بغض النظر عن نتيجة مباراة غاناوكرواتيا.

إذا فازت إنجلترا بمجموعتها، فمن المرجح حاليًا أن تواجه الإكوادور أو الرأسالأخضر في الدور الأول من مباريات خروج المغلوب، ثم ربما تواجه مباراة تبدو صعبة للغاية مع المضيف المشارك للبطولة، المكسيك، في استاد أزتيكا في دور الـ16.

وبعد ذلك، قد تواجه البرازيل في ربع النهائي، والأرجنتين أو البرتغال في نصف النهائي، وألمانيا أو إسبانيا أو فرنسا في النهائي.

التاريخ (بالتوقيت المحلي في كوريا الجنوبية) الجولة المكان المباراة المحتملة التذاكر 1 يوليو (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) دور الـ32 ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) المباراة 80: ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات E/H/I/J/K التذاكر 5 يوليو (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) دور الـ16 ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) المباراة 92: ضد الفريق الذي يحتل المركز الثالث في المجموعات C/E/F/H/I التذاكر 11 يوليو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة) ربع النهائي ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) المباراة 99: ضد الفائز في المباراة 91 التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) المباراة 102: ضد الفائز في المباراة 100 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر

ماذا سيحدث إذا احتلت إنجلترا المركز الثاني في المجموعة L؟

فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها إنجلترا إذا احتلت المركز الثاني في مجموعتها في كأس العالم 2026 ثم تأهلت إلى نهائي كأس العالم.

إذا فشلت إنجلترا في الفوز على بنما، وفازت غانا أو كرواتيا بمباراتها الأخيرة في المجموعة، فسيتحقق هذا السيناريو.

إذا احتلت إنجلترا المركز الثاني في مجموعتها، فمن المرجح حالياً أن تواجه كولومبيا أو البرتغال في الجولة الأولى من مرحلة خروج المغلوب (التي ستبدأ في الساعة 12 صباحاً/منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة)، ثم ربما تلتقي في مباراة تبدو صعبة للغاية مع إسبانيا في دالاس.

وبعد ذلك، قد تواجه إنجلترا الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، في ربع النهائي، وفرنسا أو ألمانيا في نصف النهائي، والأرجنتين أو البرازيل في النهائي. وإذا سارت إنجلترا على هذا المسار، فهذا يعني أنها ستكون قد لعبت في ملعب AT&T ثلاث مرات إجمالاً، بما في ذلك فوزها الساحق 4-2 على كرواتيا.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 2 يوليو (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) دور الـ32 ملعب BMO (تورونتو) المباراة 83: ضد وصيف المجموعة K التذاكر 6 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) دور الـ16 ملعب AT&T (أرلينغتون) المباراة 93: ضد الفائز في المجموعة H ضد وصيف المجموعة J التذاكر 10 يوليو (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ربع النهائي ملعب SoFi (إنجلوود) المباراة 98: ضد الفائز في المباراة 94 التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T (أرلينغتون) المباراة 101: ضد الفائز في المباراة 97 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر





ماذا سيحدث إذا احتلت إنجلترا المركز الثالث في المجموعة L؟

فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها إنجلترا إذا احتلت المركز الثالث في مجموعتها في كأس العالم 2026 ثم تأهلت إلى نهائيات كأس العالم. إذا خسرت إنجلترا أمام بنما وفازت كرواتيا على غانا، فقد تتراجع إنجلترا إلى المركز الثالث في المجموعة، اعتمادًا على فارق الأهداف.

إذا احتلت إنجلترا المركز الثالث في مجموعتها، فمن المرجح حاليًا أن تواجه كولومبيا أو البرتغال في مدينة كانساس سيتي خلال الدور الأول من مباريات خروج المغلوب، ثم ربما تلتقي مع سويسرا في فانكوفر.

وبعد ذلك، قد تعود إلى مدينة كانساس سيتي لمواجهة الأرجنتين في ربع النهائي. وقد تنتظرها البرازيل في نصف النهائي، وإسبانيا أو ألمانيا أو فرنسا في النهائي. وإذا سارت إنجلترا على هذا المسار، فقد تكون تجربة مشاهدة صعبة للمشاهدين في المملكة المتحدة، حيث ستكون أوقات انطلاق المباريات بتوقيت لندن (BST) في الساعة 2 صباحًا و2:30 صباحًا على طول المسار.

التاريخ (بالتوقيت المحلي في كوريا الجنوبية) الجولة المكان المباراة المحتملة التذاكر 3 يوليو (8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) دور الـ32 ملعب أروهيد (كانساس سيتي) المباراة 87: ضد الفائز في المجموعة K التذاكر 7 يوليو (1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي) دور الـ16 بي سي بليس (فانكوفر) المباراة 96: ضد الفائز في المباراة 85 التذاكر 11 يوليو (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ربع النهائي ملعب أروهيد (كانساس سيتي) المباراة 100: ضد الفائز في المباراة 95 التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) المباراة 102: ضد الفائز في المباراة 99 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر

ترتيب المجموعة L

الرتبة الفريق عدد المباريات فوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول إنجلترا 2 1 1 0 4 2 2 4 في المنافسة المركز الثاني غانا 2 1 1 0 1 0 1 4 في المنافسة المركز الثالث كرواتيا 2 1 0 1 3 4 -1 3 في المنافسة المركز الرابع بنما 2 0 0 2 0 2 -2 0 تم إقصاؤها

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في إنجلترا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار





من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل إنجلترا في كأس العالم 2026:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى جوردان بيكفورد إيفرتون

دين هندرسون كريستال بالاس

جيمس ترافورد مانشستر سيتي المدافعون إزري كونسا أستون فيلا

نيكو أورايلي مانشستر سيتي

جون ستونز مانشستر سيتي

مارك غيهي مانشستر سيتي

تريفوه تشالوباه تشيلسي

دان بيرن نيوكاسل يونايتد

ريس جيمس تشيلسي

جيد سبنس توتنهام هوتسبير

جاريل كوانسا باير ليفركوزن لاعبو خط الوسط ديكلان رايس أرسنال

إليوت أندرسون نوتنغهام فورست

جود بيلينغهام ريال مدريد

جوردان هندرسون برينتفورد

كوبي ماينو مانشستر يونايتد

مورغان روجرز أستون فيلا

إبيريتشي إيزي أرسنال المهاجمون بوكايو ساكا أرسنال

هاري كين (قائد الفريق) بايرن ميونيخ

ماركوس راشفورد برشلونة

أنتوني جوردون نيوكاسل يونايتد

أولي واتكينز أستون فيلا

نوني مادويكي أرسنال

إيفان توني الأهلي



