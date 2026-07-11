على الرغم من أن إسبانيا بدأت مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 بشكل متواضع، حيث تعادلت 0-0 مع الرأس الأخضر، إلا أن بطلة العالم لعام 2010 وحاملة لقب بطولة أوروبا الحالية استعادت توازنها منذ ذلك الحين.

وبعد تصدر مجموعتها، بدأت «لا روخا» مشوارها في مرحلة خروج المغلوب بأسلوب رائع، حيث تفوقت بشكل واضح على النمسا في مباراة دور الـ32. وفي المواجهة التالية مع جارتها ومنافستها البرتغال، سجل ميكيل ميرينو هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسم فوزاً صعباً بنتيجة 1-0. ورغم



أن إسبانيا استقبلت أول هدف لها في البطولة أمام بلجيكا في ربع النهائي، إلا أن ميرينو أثبت مرة أخرى أنه البطل، حيث دخل من على مقاعد البدلاء ليحسم الفوز بنتيجة 2-1.

المباراة التالية لفريق لويس دي لا فوينتي المليء بالنجوم البارزين هي مباراة نصف النهائي المثيرة ضد فرنسا في دالاس يوم الثلاثاء (14 يوليو). دع موقع GOAL يقدم لك التفاصيل الكاملة.

مباريات ونتائج إسبانيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الاثنين، 15 يونيو إسبانيا ضد الرأس الأخضر (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا 0-0 الأحد، 21 يونيو إسبانيا ضد السعودية (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا فازت إسبانيا 4-0 الجمعة، 26 يونيو أوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أكرون، زابوبان فازت إسبانيا 1-0 الخميس، 2 يوليو إسبانيا ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود فازت إسبانيا 3-0 الاثنين، 6 يوليو البرتغال ضد إسبانيا (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون فازت إسبانيا 1-0 الجمعة، 10 يوليو إسبانيا ضد بلجيكا (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب SoFi، إنجلوود فازت إسبانيا 2-1 الثلاثاء، 14 يوليو فرنسا ضد إسبانيا (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

مسيرة إسبانيا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت إسبانيا صدارة المجموعة H، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على النمسا والبرتغال وبلجيكا في الأدوار الإقصائية، تنتظر فرنسا الآن في نصف النهائي، وستواجه إما الأرجنتين أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) الجولة المكان المباراة المحتملة التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T، أرلينغتون إسبانيا ضد فرنسا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: سيُحدد لاحقًا ضد إنجلترا أو الأرجنتين التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 إلى جانب ليونيل ميسي. ومع ذلك، لا يزال النجم الإسباني ميكيل أويارزابال، الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن، يأمل في احتلال مركز متقدم في قائمة الهدافين.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة القادمة - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد إنجلترا - تذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 خرج من البطولة هاري كين (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - التذاكر جود بيلينغهام (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 تم إقصاؤه جوليان كينونيس (المكسيك) 4 تم إقصاؤه إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد فرنسا - التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لإسبانيا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في إسبانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

المجموعة H - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات الفوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول إسبانيا 3 2 1 0 5 0 +5 7 مؤهل المركز الثاني الرأس الأخضر 3 0 3 0 2 2 0 3 مؤهل المركز الثالث أوروغواي 3 0 2 1 3 4 -1 2 تم إقصاؤه المركز الرابع المملكة العربية السعودية 3 0 2 1 1 5 -4 2 تم استبعاده

من هم اللاعبون المختارون في تشكيلة منتخب إسبانيا لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل إسبانيا في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ديفيد رايا أرسنال

خوان غارسيا برشلونة

أوناي سيمون أثليتيك بلباو المدافعون باو كوبارسي برشلونة

مارك كوكوريلا تشيلسي

إريك غارسيا برشلونة

أليخاندرو غريمالدو باير ليفركوزن

أيميريك لابورت أثليتيك بلباو

ماركوس يورينتي أتلتيكو مدريد

بيدرو بورو توتنهام هوتسبير

مارك بوبيل أتلتيكو مدريد لاعبو خط الوسط أليكس باينا أتلتيكو مدريد

غافي برشلونة

ميكيل ميرينو أرسنال

بيدري برشلونة

رودري مانشستر سيتي

فابيان رويز باريس سان جيرمان

مارتين زوبيمندي أرسنال المهاجمون بورخا إغليسياس سيلتا فيغو

فيكتور مونيوز أوساسونا

داني أولمو برشلونة

ميكيل أويارزابال ريال سوسيداد

يريمي بينو كريستال بالاس

فيران توريس برشلونة

نيكو ويليامز أثليتيك بلباو

لامين يامال برشلونة

المتجر: أطقم منتخب إسبانيا لكأس العالم FIFA 2026

تتميز أزياء منتخب إسبانيا لكأس العالم 2026 بهوية جديدة وغنية بالتقاليد في آن واحد. تقدم أديداس مجموعة متجذرة في جوهر كرة القدم الإسبانية، تجمع بين الألوان الكلاسيكية والتفاصيل العصرية استعدادًا لمشاركة "لا روخا" في أمريكا الشمالية.



يضفي قميص إسبانيا الرئيسي لكأس العالم 2026 لمسة عصرية على أحد أكثر الألوان شهرة في عالم كرة القدم. تشكل الخلفية الحمراء النقية أساسًا لخطوط صفراء رفيعة متكررة، مستوحاة مباشرةً من العلم الإسباني والشعار الوطني. وعلى الجزء الخلفي من الرقبة، طُبعت كلمة «ESPAÑA»، كلمسة خفية لكنها ذات مغزى، مصممة لحمل روح الأمة إلى كل مباراة.

تُقرن أديداس القميص بشورت أزرق داكن مزين بحواف حمراء وصفراء، وجوارب زرقاء داكنة تتماشى مع لوحة الألوان الوطنية، مما يخلق مظهرًا متناسقًا من الرأس إلى القدمين يمزج بين التقاليد وتقنيات الأداء الحديثة.

كيفية مشاهدة مباريات إسبانيا باستخدام شبكة VPN

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت.

من خلال تغيير موقعك افتراضيًّا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لبث الأحداث الرياضية.



