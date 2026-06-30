مسيرة إسبانيا نحو نهائي كأس العالم: تفاصيل مباريات دور الـ32، سيناريوهات القرعة، جدول المباريات ومعلومات أخرى

ربما تكون إسبانيا قد بدأت مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 بشكل متواضع، بتعادلها 0-0 مع الرأس الأخضر، لكن أبطال العالم لكرة القدم لعام 2010 استعادوا توازنهم منذ ذلك الحين، والآن بعد أن وصلوا إلى مرحلة خروج المغلوب، سيسعون إلى رفع مستوى أدائهم وتكثيف جهودهم.

بعد ذلك التعادل المفاجئ بدون أهداف في المباراة الافتتاحية للبطولة، سجلت «لا روخا» أربعة أهداف في مرمى السعودية بفضل لامين يامال وميكيل أويارزابال، وحققت فوزًا بنتيجة 1-0 على أوروغواي في واحدة من أبرز المواجهات في مرحلة المجموعات.

المباراة التالية لفريق النجوم المتألق بقيادة لويس دي لا فوينتي هي مباراة دور الـ32 ضد النمسا في ملعب سوفي يوم الخميس (2 يوليو).

دع موقع GOAL يعرض لك جميع المسارات المحتملة والمنافسين الذين ينتظرون إسبانيا من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، وكيف يمكنك حجز التذاكر لمشاهدة المنتخب وهو يخوض غمار البطولة في سعيه نحو المجد العالمي.

مباريات ونتائج إسبانيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الاثنين، 15 يونيو إسبانيا ضد الرأس الأخضر (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا 0-0 الأحد، 21 يونيو إسبانيا ضد السعودية (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا فازت إسبانيا 4-0 الجمعة، 26 يونيو أوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أكرون، زابوبان فازت إسبانيا 1-0 الخميس، 2 يوليو إسبانيا ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر

مسيرة إسبانيا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت إسبانيا صدارة المجموعة H، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

إذا فازت إسبانيا على النمسا، فستواجه إما البرتغال أو كرواتيا في دالاس خلال دور الـ16. وإذا حدثت مواجهة إيبيرية مع البرتغال، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها إسبانيا مع البرتغال في كأس العالم منذ التعادل المذهل 3-3 في مرحلة المجموعات عام 2018، حيث سجل رونالدو ثلاثية (وحقق هدف التعادل الحاسم) بضربة حرة رائعة في الدقيقة 88.

بعد دور الـ16، قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا في ربع النهائي، وفرنسا أو المغرب في نصف النهائي، والبرازيل أو الأرجنتين أو المكسيك أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 2 يوليو (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) دور الـ32 ملعب سوفي، إنجلوود إسبانيا ضد النمسا التذاكر 6 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) دور الـ16 ملعب AT&T، أرلينغتون المباراة 93: ضد البرتغال أو كرواتيا التذاكر 10 يوليو (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ربع النهائي ملعب SoFi، إنجلوود المباراة 98: ضد الفائز في المباراة 94 التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T، أرلينغتون المباراة 101: ضد الفائز في المباراة 97 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 102 التذاكر

المجموعة H - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات ف التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول إسبانيا 3 2 1 0 5 0 +5 7 مؤهل المركز الثاني الرأس الأخضر 3 0 3 0 2 2 0 3 مؤهل المركز الثالث أوروغواي 3 0 2 1 3 4 -1 2 تم إقصاؤه المركز الرابع المملكة العربية السعودية 3 0 2 1 1 5 -4 2 تم إقصاؤه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في إسبانيا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في إسبانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

من هم اللاعبون في تشكيلة إسبانيا لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل إسبانيا في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ديفيد رايا أرسنال

خوان غارسيا برشلونة

أوناي سيمون أثليتيك بلباو المدافعون باو كوبارسي برشلونة

مارك كوكوريلا تشيلسي

إريك غارسيا برشلونة

أليخاندرو غريمالدو باير ليفركوزن

أيميريك لابورت أثليتيك بلباو

ماركوس يورينتي أتلتيكو مدريد

بيدرو بورو توتنهام هوتسبير

مارك بوبيل أتلتيكو مدريد لاعبو خط الوسط أليكس باينا أتلتيكو مدريد

غافي برشلونة

ميكيل ميرينو أرسنال

بيدري برشلونة

رودري مانشستر سيتي

فابيان رويز باريس سان جيرمان

مارتين زوبيمندي أرسنال المهاجمون بورخا إغليسياس سيلتا فيغو

فيكتور مونيوز أوساسونا

داني أولمو برشلونة

ميكيل أويارزابال ريال سوسيداد

يريمي بينو كريستال بالاس

فيران توريس برشلونة

نيكو ويليامز أثليتيك بلباو

لامين يامال برشلونة

المتجر: أطقم منتخب إسبانيا لكأس العالم FIFA 2026

تتميز أزياء منتخب إسبانيا لكأس العالم 2026 بهوية جديدة وغنية بالتقاليد في آن واحد. تقدم أديداس مجموعة متجذرة في جوهر كرة القدم الإسبانية، تجمع بين الألوان الكلاسيكية والتفاصيل العصرية استعدادًا لمشاركة "لا روخا" في أمريكا الشمالية.



يضفي قميص إسبانيا الرئيسي لكأس العالم 2026 لمسة عصرية على أحد أكثر الألوان شهرة في عالم كرة القدم. تشكل القاعدة الحمراء النقية خلفية لخطوط صفراء رفيعة متكررة، مستوحاة مباشرة من العلم الإسباني والشعار الوطني. وعلى الجزء الخلفي من الرقبة، طُبعت كلمة «ESPAÑA»، كلمسة خفية لكنها ذات مغزى، مصممة لحمل روح الأمة إلى كل مباراة.

تُقرن «أديداس» القميص بشورت أزرق داكن مزين بحواف حمراء وصفراء، وجوارب زرقاء داكنة تتماشى مع لوحة الألوان الوطنية، مما يخلق مظهرًا متناسقًا من الرأس إلى القدمين يمزج بين التقاليد وتقنيات الأداء الحديثة.

كيفية مشاهدة مباريات إسبانيا باستخدام شبكة VPN

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