كانت «التفاحة الكبيرة» تعج بالحيوية بعد النجاح الباهر الذي حققه فريق «نيويورك نيكس» في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، وستحتفل «المدينة التي لا تنام» طوال الليل، جنبًا إلى جنب مع بقية البلاد، إذا ما رفعت الولايات المتحدة كأس كأس العالم لكرة القدم في ملعب «ميتلايف» القريب يوم 19 يوليو.

ورغم أن المشجعين يدركون أن الطريق إلى المجد في كأس العالم هو ماراثون وليس سباقًا قصيرًا، إلا أن عشاق المنتخب الأمريكيلكرة القدم يشعرون بحماس كبير إزاء البداية القوية التي حققها نجوم كرة القدم في البطولة. وبعد أن حسم المنتخب المركز الأول في المجموعة D، حافظ «النجوم والأشرطة» على زخمه في الجولة الافتتاحية من مرحلة خروج المغلوب، بفوزه على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0.

المباراة التالية للولايات المتحدة الأمريكية هي مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا في سياتل يوم الاثنين (6 يوليو).

دع موقع GOAL يعرض لك جميع المسارات المحتملة والمنافسين الذين ينتظرون فريق ماوريسيو بوكيتينو من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، وكيف يمكنك حجز التذاكر لمشاهدة الفريق وهو يخوض غمار المنافسة في سعيه نحو المجد العالمي.

نتائج ومباريات الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الجمعة، 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود فازت الولايات المتحدة الأمريكية 4-1 الجمعة، 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب لومن، سياتل فازت الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 الخميس، 25 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود فازت تركيا 3-2 الأربعاء، 1 يوليو الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب ليفيز، سانتا كلارا فازت الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 الاثنين، 6 يوليو الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب لومن، سياتل التذاكر

مسيرة الولايات المتحدة الأمريكية نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت الولايات المتحدة صدارة المجموعة D، إليكم التواريخ والأوقات والملاعب التي ستقام فيها مبارياتها، في حال تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

بعد فوزها على البوسنة والهرسك، ستواجه الولايات المتحدة الآن بلجيكا في سياتل خلال دور الـ16. وسيسعى رجال بوكيتينو إلى الانتقام من الهزيمة 5-2 التي تعرضوا لها على يد «الشياطين الحمر» في مباراة ودية أُقيمت في أتلانتا في مارس الماضي.

وبعد ذلك، قد يواجهون إسبانيا أو البرتغال في ربع النهائي، وفرنسا أو المغرب في نصف النهائي، والبرازيل أو الأرجنتين أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 6 يوليو (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) دور الـ16 ملعب لومن فيلد، سياتل الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا التذاكر 10 يوليو (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ربع النهائي ملعب سوفي، إنجلوود المباراة 98: ضد الفائز في المباراة 93 التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T، أرلينغتون المباراة 101: ضد الفائز في المباراة 97 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 102 التذاكر

المجموعة د - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات ف التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول الولايات المتحدة الأمريكية 3 2 0 1 8 4 +4 6 مؤهل المركز الثاني أستراليا 3 1 1 1 2 2 0 4 مؤهل المركز الثالث باراغواي 3 1 1 1 2 4 -2 4 مؤهل الرابع تركيا 3 1 0 2 3 5 -2 3 تم إقصاؤه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى مات تيرنر نيو إنجلاند ريفولوشن

مات فريز نيويورك سيتي إف سي

كريس برادي شيكاغو فاير المدافعون كريس ريتشاردز كريستال بالاس

تيم ريم نادي شارلوت

أنتوني روبنسون فولهام

سيرجينيو ديست بي إس في أيندهوفن

جو سكالي بوروسيا مونشنغلادباخ

مايلز روبنسون نادي سينسيناتي

مارك ماكنزي تولوز

أوستون تراستي سلتيك

أليكس فريمان فياريال

ماكس أرفستن كولومبوس كرو لاعبو خط الوسط تايلر آدامز أف سي بورنموث

ويستون ماكيني يوفنتوس

جيو رينا بوروسيا مونشنغلادباخ

مالك تيلمان باير ليفركوزن

كريستيان رولدان سياتل ساوندرز

سيباستيان بيرهالتر فانكوفر وايتكابس المهاجمون كريستيان بوليسيتش إيه سي ميلان

فولارين بالوغون موناكو

تيموثي وياه أولمبيك مرسيليا

ريكاردو بيبي بي إس في أيندهوفن

هاجي رايت كوفنتري سيتي

بريندن آرونسون ليدز يونايتد

أليخاندرو زيندياس نادي أمريكا

المتجر: أطقم كأس العالم FIFA 2026 للولايات المتحدة الأمريكية

الزي الرئيسي لعام 2026، الذي أُطلق عليه رسميًا اسم "Stripes"، هو تفسير جريء وحرفي للعلم الأمريكي. مستوحى بشكل كبير من خطوط "Waldo" الشهيرة لعام 2012 والأزياء التي تم ارتداؤها خلال كأس العالم 1994 (آخر مرة استضافت فيها الولايات المتحدة البطولة)، يتميز القميص بخطوط متموجة باللونين الأحمر والأبيض الزاهيين على الجزء الأمامي والأكمام.

ويهدف التصميم المتموج إلى محاكاة مظهر العلم وهو يرفرف في مهب الريح. ولتخفيف حدة هذا النمط الصاخب، يتميز الزي بياقة مستديرة أنيقة باللون الأزرق الداكن وأساور أكمام متناسقة باللون نفسه. وقد استخدمت شركة نايكي تقنية «Aero-FIT» الجديدة الخاصة بها، والتي تركز على خفة الوزن والتهوية وطرد الرطوبة لمواجهة حرارة الصيف.

وعلى النقيض من المظهر المشرق للزي الرئيسي، يتبنى الزي الاحتياطي — المعروف باسم «زي النجوم» — نهجًا أكثر «تخفيًا». اللون الأساسي هو الأسود الداكن (أوبسيديان/كربون)، مما يضفي مظهرًا أنيقًا يركز على أسلوب الحياة ويلائم الاستخدام داخل الملعب وخارجه على حد سواء.

الميزة البارزة هي نمط نجمي خفيف متناسق الألوان مدمج مباشرة في النسيج، ويصبح أكثر وضوحًا تحت أضواء الملعب. تظهر تفاصيل حمراء على الألواح الجانبية وظهر الرقبة، بينما تم تصميم شعار الاتحاد بلمسة نهائية فضية معدنية لترمز إلى طموح الدولة المضيفة.

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