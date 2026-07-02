تتزايد الثقة في المكسيك بأن نجوم كرة القدم المحبوبين سيتمكنون من الصمود حتى النهاية في كأس العالم 2026 التابع للفيفا، والفوز بأكبر جائزة في هذه الرياضة يوم 19 يوليو.

كان منتخب «إل تري»، أحد المضيفين لكأس العالم، من بين ثلاثة منتخبات فقط (المنتخبان الآخران هما فرنسا والأرجنتين) التي تأهلت إلى مرحلة خروج المغلوب بسجل خالٍ من الهزائم. كما حافظ المنتخب على سجله الدفاعي المذهل، بعدم استقباله أي هدف، عندما تغلب على الإكوادور في دور الـ32 أيضًا.

عندما استضافت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وصلت إلى ربع النهائي في كلتا المناسبتين. وحقيقة أن الفريق سيلعب على أرضه في دور الـ16 ستحفزه أيضًا على محاكاة تلك الإنجازات السابقة بل وتجاوزها.

المباراة التالية لرجال خافيير أغيري ستكون ضد إنجلترا في استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي يوم الأحد المقبل (5 يوليو).

دع موقع GOAL يعرض لك جميع المسارات المحتملة والمنافسين الذين ينتظرون المكسيك من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، وكيف يمكنك حجز التذاكر لمشاهدة الفريق وهو يخوض غمار المنافسة في سعيه نحو المجد العالمي.

مباريات ونتائج المكسيك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الخميس، 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا (1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت المكسيك 2-0 الخميس، 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية (7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أكرون، زابوبان فازت المكسيك 1-0 الأربعاء، 24 يونيو المكسيك ضد جمهورية التشيك (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت المكسيك 3-0 الثلاثاء، 30 يونيو المكسيك ضد الإكوادور (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت المكسيك 2-0 الأحد، 5 يوليو المكسيك ضد إنجلترا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر

مسيرة المكسيك نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت المكسيك صدارة المجموعة أ، إليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستخوض فيها مبارياتها، في حال تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

بعد فوزها على الإكوادور في دور الـ32، ستواجه المكسيك الآن إنجلترا في استاد أزتيكا في دور الـ16. ولم يخسر منتخب «إل تري» سوى مرتين في المباريات الدولية الرسمية التي خاضها في هذا الاستاد الأيقوني منذ افتتاحه عام 1966.

بعد ذلك، ستواجه المكسيك البرازيل أو النرويج في ربع النهائي، وقد تكون الأرجنتين أو كولومبيا منافستها في نصف النهائي، وربما إسبانيا أو فرنسا أو البرتغال في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 5 يوليو (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) دور الـ16 استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) المكسيك ضد إنجلترا التذاكر 11 يوليو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ربع النهائي ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) المباراة 99: ضد البرازيل أو النرويج التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) المباراة 102: ضد الفائز في المباراة 100 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست روثرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر

المجموعة أ - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات الفوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول المكسيك 3 3 0 0 6 0 +6 9 مؤهل المركز الثاني جنوب أفريقيا 3 1 1 1 2 3 -1 4 مؤهل المركز الثالث كوريا الجنوبية 3 1 0 2 2 3 -1 3 تم إقصاؤه المركز الرابع الجمهورية التشيكية 3 0 1 2 2 6 -4 1 تم إقصاؤه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في المكسيك

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في المكسيك: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب المكسيك لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل المكسيك في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى غويليرمو أوتشوا AEL ليماسول

راؤول رانجيل تشيفاس / غوادالاخارا

كارلوس أسيفيدو سانتوس لاغونا المدافعون إدسون ألفاريز فنربخشة

سيزار مونتيس لوكوموتيف موسكو

يوهان فاسكيز جينوا

خيسوس غالاردو تولوكا

خورخي سانشيز باوك

إسرائيل رييس كلوب أمريكا

ماتيو تشافيز AZ ألكمار لاعبو خط الوسط لويس تشافيز دينامو موسكو

ألفارو فيدالغو ريال بيتيس

أوربيلين بينيدا AEK أثينا

لويس رومو تشيفاس / غوادالاخارا

إريك ليرا كروز أزول

أوبيد فارغاس أتلتيكو مدريد

بريان غوتيريز تشيفاس / غوادالاخارا

جيلبرتو مورا تيخوانا المهاجمون راؤول خيمينيز فولهام

سانتياغو جيمينيز إيه سي ميلان

جوليان كينيونيس القدسية

روبرتو ألفارادو تشيفاس / غوادالاخارا

أليكسيس فيغا تولوكا

سيزار هويرتا أندرلخت

غييرمو مارتينيز يونام بوماس

أرماندو غونزاليس تشيفاس / غوادالاخارا

المتجر: أطقم منتخب المكسيك لكأس العالم FIFA 2026

تمتلك المكسيك زيًا صممته شركة أديداس لكأس العالم 2026، وهو زي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجذورها بينما يتطلع إلى المستقبل.

يجمع قميص المكسيك الرئيسي بين التراث والمستقبل، حيث يستخدم لونًا أخضر غامقًا كخلفية مغطاة بأنماط هندسية مستوحاة من حضارة الأزتك. يحتفي القميص بشغف أمة تعيش وتتنفس كرة القدم، ويجسد الطاقة التي توحد أجيالًا من المشجعين. تظهر عبارة «SOMOS MÉXICO» - «نحن المكسيك» - على الجزء الخلفي من الرقبة، وهي رسالة قوية عن الوحدة والفخر الوطني. كما يتميز القميص بلمسات عصرية مثل الخطوط الجريئة على الكتفين وتقنية التبريد المتطورة من أديداس، مما يضمن التوافق السلس بين الأداء والهوية.

كيفية مشاهدة مباريات المكسيك باستخدام شبكة VPN

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