مسيرة المغرب نحو نهائي كأس العالم: مباراة مؤكدة في دور الـ16، سيناريوهات القرعة، جدول المباريات والمزيد

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، كان المشجعون المغاربة يعلقون آمالاً كبيرة على أن يتمكن «أسود الأطلس» من تكرار، بل وتجاوز، مسيرتهم السحرية والتاريخية التي أوصلتهم إلى الدور نصف النهائي في عام 2022. وتحت قيادة المدرب محمد الواهبي، الذي عُيّن مؤخراً وتولى زمام الأمور قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، نجح الفريق في الوفاء بهذا الوعد الكبير.

استهل «أسود الأطلس» مشوارهم بتعادل صعب 1-1 أمام البرازيل، حاملة لقب كأس العالم خمس مرات، قبل أن يحققوا فوزاً سريعاً 1-0 على اسكتلندا، ويختتموا مباريات المجموعة بفوز ساحق 4-2 على هايتي. واحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة C بفارق الأهداف فقط خلف البرازيل، ليحجز بذلك مواجهة قوية في دور الـ32 أمام هولندا. في ليلة مليئة بالإثارة المطلقة، عاد المغرب إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 91 عن طريق عيسى ديوب لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، قبل أن يفوز في ركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 3-2.

استحوذ المغرب على قلوب العالم بوصوله إلى الدور نصف النهائي في عام 2022، لكن هل سيتمكن من صنع التاريخ والوصول إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو؟ دعونا نلقي نظرة على المسار الذي ينتظر رجال محمد وايهبي من الآن فصاعدًا.

نتائج المغرب في كأس العالم 2026 ومبارياته القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب ملعب نيويورك نيوجيرسي 1-1 الجمعة، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب بوسطن فاز المغرب 1-0 الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب أتلانتا فاز المغرب 4-2 الاثنين، 29 يونيو هولندا ضد المغرب ملعب مونتيري 1-1 (فاز المغرب 3-2 بركلات الترجيح) السبت، 4 يوليو المغرب ضد كندا ملعب هيوستن (هيوستن) التذاكر

مسيرة المغرب نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن نجح المغرب في اجتياز مرحلة المجموعات وإقصاء هولندا في دور الـ32، أصبح مساره في الأدوار الإقصائية محددًا. وإذا تمكن من التغلب على كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، في هيوستن هذا السبت، فستكون هناك مباراة قوية محتملة في المستقبل.

وبعد تأهله المأمول إلى ربع النهائي، قد يواجه «أسود الأطلس» مرة أخرى أحد المرشحين للفوز بالبطولة مثل البرازيل، أو يواجه عمالقة من أوروبا وأمريكا الجنوبية في سعيه لتحقيق المجد الأقصى في ملعب ميتلايف.

التاريخ (بالتوقيت المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 4 يوليو دور الـ16 ملعب هيوستن (هيوستن) ضد كندا التذاكر 11/12 يوليو ربع النهائي يُحدد لاحقًا ضد الفائز في دور الـ16 التذاكر 15/16 يوليو نصف النهائي يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) ضد فريق لم يُحدد بعد التذاكر

المجموعة C - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات ف التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول البرازيل 3 2 1 0 7 1 +6 7 مؤهل المركز الثاني المغرب 3 2 1 0 6 3 +3 7 مؤهل المركز الثالث اسكتلندا 3 1 0 2 1 4 -3 3 تم إقصاؤه المركز الرابع هايتي 3 0 0 3 2 8 -6 0 تم إقصاؤه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في المغرب

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر للمشجعين الراغبين في مشاهدة "أسود الأطلس" مباشرةً في أمريكا الشمالية:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". المعاملات في الوقت الفعلي نشطة، مما يجعل هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: تنشط منصات مثل StubHub بشكل كبير في مباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا مرتفعًا، على الرغم من أن الأسعار تتقلب بناءً على الطلب. تأكد دائمًا من الشروط والأحكام قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في المغرب: كم تبلغ تكلفتها؟

الفئة دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب المغرب لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل المغرب في كأس العالم 2026: