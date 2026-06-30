مسيرة البرتغال نحو نهائي كأس العالم: مباراة مؤكدة في دور الـ32، سيناريوهات القرعة، جدول المباريات ومعلومات أخرى

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، كان مشجعو البرتغال يعلقون آمالاً كبيرة على أن يتمكن منتخبهم المليء بالمواهب من حصد أول لقب عالمي في تاريخ البلاد. وقد تغذى هذا التفاؤل بفضل تشكيلة مليئة بالنجوم، كانت حريصة على مواصلة أدائها المهيمن الذي أظهرته خلال مرحلة التصفيات. ورغم أن الفريق واجه منافسة شديدة في المجموعة K، حيث استهل مشواره بتعادل متوتر 1-1 أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أظهر صمودًا كبيرًا، إلا أنه استعاد إيقاعه ليتغلب على أوزبكستان بنتيجة 5-0 ويخوض مباراة تكتيكية انتهت بالتعادل 0-0 مع كولومبيا، ليحجز بذلك المركز الثاني في المجموعة.

وصلت البرتغال إلى ربع النهائي في عام 2022، وظلت دائمًا قوة كبرى في كرة القدم العالمية، لكن اللقب الأكبر ظل بعيد المنال. تنتظر رجال روبرتو مارتينيز الآن معركة حاسمة في استاد تورونتو ضد كرواتيا، وصيفة المجموعة L.

فيما يلي المسار الدقيق الذي ينتظرهم من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، مع تفاصيل المواجهات المحتملة في هذه المسيرة نحو المجد العالمي.

نتائج البرتغال في كأس العالم 2026 ومبارياتها القادمة

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي / توقيت جنوب أفريقيا) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب هيوستن، هيوستن 1-1 الثلاثاء، 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب هيوستن، هيوستن فازت البرتغال 5-0 السبت، 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميامي، ميامي غاردنز 0-0 الخميس، 2 يوليو / الجمعة، 3 يوليو البرتغال ضد كرواتيا (7:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 01:00 بتوقيت جنوب أفريقيا) ملعب تورونتو، تورونتو التذاكر

مسيرة البرتغال نحو نهائي كأس العالم 2026

بما أن البرتغال احتلت المركز الثاني في المجموعة K، فإليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو. إذا فازت البرتغال على كرواتيا، فقد تنتظرها مواجهة تبدو صعبة للغاية مع إحدى القوى الكبرى، إسبانيا أو النمسا، في دالاس في دور الـ16. وبعد ذلك، قد يواجهون بلجيكا أو الولايات المتحدة الأمريكية في ربع النهائي، وفرنسا أو هولندا في نصف النهائي، وقوى كبرى مثل الأرجنتين أو البرازيل أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 2 يوليو (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) دور الـ32 ملعب تورونتو (تورونتو) البرتغال ضد كرواتيا التذاكر 6 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) دور الـ16 ملعب دالاس (أرلينغتون) المباراة 93: ضد إسبانيا أو النمسا التذاكر 10 يوليو (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ربع النهائي ملعب لوس أنجلوس (إنجلوود) المباراة 98: ضد الفائز في المباراة 94 (الولايات المتحدة الأمريكية/بلجيكا/السنغال) التذاكر 14 يوليو (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب دالاس (أرلينغتون) المباراة 101: ضد الفائز في المباراة 97 (فرنسا/ألمانيا/هولندا) التذاكر 19 يوليو (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 102 (الأرجنتين/البرازيل/إنجلترا) التذاكر

المجموعة K - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات ف التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول كولومبيا 3 2 1 0 4 1 +3 7 مؤهل المركز الثاني البرتغال 3 1 2 0 6 1 +5 5 مؤهل المركز الثالث جمهورية الكونغو الديمقراطية 3 1 1 1 4 3 +1 4 مؤهل المركز الرابع أوزبكستان 3 0 0 3 2 11 -9 0 تم إقصاؤها

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في البرتغال

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في البرتغال: كم تبلغ تكلفتها؟

تذاكر كأس العالم في البرتغال: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة المحتملة للبرتغال:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 350 دولار - 1,350 دولار

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب البرتغال لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل البرتغال في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ديوغو كوستا نادي بورتو

خوسيه سا وولفرهامبتون واندررز

روي سيلفا سبورتينغ لشبونة المدافعون روبن دياس مانشستر سيتي

غونسالو إيناسيو سبورتينغ لشبونة

ديوغو دالوت مانشستر يونايتد

جواو كانسيلو نادي برشلونة

نونو مينديز باريس سان جيرمان

نيلسون سيميدو فنربخشة

ريناتو فيغا فياريال

توماس أراوجو SL بنفيكا لاعبو خط الوسط برونو فرنانديز مانشستر يونايتد

برناردو سيلفا مانشستر سيتي

فيتينها باريس سان جيرمان

جواو نيفيس باريس سان جيرمان

روبن نيفيس الهلال

ماتيوس نونيس مانشستر سيتي

صامويل كوستا مايوركا المهاجمون كريستيانو رونالدو (قائد الفريق) النصر

رافائيل ليو إيه سي ميلان

جواو فيليكس النصر

غونسالو راموس باريس سان جيرمان

بيدرو نيتو تشيلسي

فرانسيسكو كونسيكاو يوفنتوس

فرانسيسكو ترينكاو سبورتينغ لشبونة

غونسالو غيديس ريال سوسيداد



