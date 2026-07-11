مسيرة الأرجنتين نحو نهائي كأس العالم: مباراة نصف النهائي ضد إنجلترا، ومعلومات عن الملعب، والسباق على الحذاء الذهبي، والمزيد

من المؤكد أنك ستعيش لحظات مثيرة عندما تخطو الأرجنتين إلى الملعب في كأس العالم 2026. بعد مواجهتها الملحمية في دور الـ32 مع الرأس الأخضر، حققت الأرجنتين واحدة من أروع عمليات العودة في تاريخ البطولة بفوزها على مصر بنتيجة 3-2.

واستمرت الإثارة خلال مباراة «لا ألبيسيليستي» في ربع النهائي أمام سويسرا في مدينة كانساس سيتي يوم السبت. ورغم تقدمها مبكراً في النتيجة، إلا أن المنتخب السويسري، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد بريل إمبولو بالبطاقة الحمراء، وضع الأرجنتين تحت ضغط شديد. لكن هدفي ألفاريز ولاوتارو مارتينيز في الوقت الإضافي حسموا المباراة لصالح الأرجنتين.

والآن يتوجه فريق ليونيل سكالوني إلى أتلانتا لخوض مباراة نصف نهائية مثيرة ضد إنجلترا يوم الأربعاء (15 يوليو).

دع موقع GOAL يزودك بجميع المعلومات المهمة عن منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، بما في ذلك أماكن شراء تذاكر مبارياته، وأسعارها.

مباريات ونتائج الأرجنتين في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي فازت الأرجنتين 3-0 الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون فازت الأرجنتين 2-0 السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون فازت الأرجنتين 3-1 الجمعة، 3 يوليو الأرجنتين ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب هارد روك، ميامي جاردنز فازت الأرجنتين 3-2 (بعد الوقت الإضافي) الثلاثاء، 7 يوليو الأرجنتين ضد مصر (الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا فازت الأرجنتين 3-2 السبت، 11 يوليو الأرجنتين ضد سويسرا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي فازت الأرجنتين 3-1 (بعد الوقت الإضافي) الأربعاء، 15 يوليو إنجلترا ضد الأرجنتين (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

مسيرة الأرجنتين نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت الأرجنتين صدارة المجموعة J، إليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستخوض فيها مبارياتها، في حال تمكنت من بلوغ نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

بعد فوزها في مرحلة خروج المغلوب على الرأس الأخضر ومصر وسويسرا، تواجه الأرجنتين الآن إنجلترا في الدور نصف النهائي. التقى الفريقان خمس مرات في بطولات كأس العالم السابقة، منذ نسخة عام 1962.



ورغم أن إنجلترا قد فازت في آخر مواجهة تنافسية بينهما في بطولة عام 2002، إلا أن «لا ألبيسيليستي» كانت هي المسيطرة في نسخة عام 1986 التي أقيمت في أمريكا الشمالية (المكسيك)، بقيادة مارادونا.

وإذا تغلبت الأرجنتين على إنجلترا، فستنتظرها فرنسا أو إسبانيا في المباراة النهائية.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا الأرجنتين ضد إنجلترا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) المباراة النهائية ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: سيُحدد لاحقًا ضد فرنسا أو إسبانيا التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 إلى جانب ليونيل ميسي. ومن المثير للدهشة أن ميسي كان قد سجل أهدافًا في تسع مباريات متتالية في كأس العالم قبل مباراة ربع النهائي ضد سويسرا، وهي سلسلة بدأت في مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر.

اللاعب (المنتخب) عدد الأهداف المباراة القادمة - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد إنجلترا - تذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 خرج من البطولة هاري كين (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - التذاكر جود بيلينغهام (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 تم إقصاؤه جوليان كينونيس (المكسيك) 4 تم إقصاؤه إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد فرنسا - تذاكر

يتصدر ليونيل ميسي أيضًا قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، بعد أن سجل 21 هدفًا في ست نسخ مختلفة (2006-2026).

كيفية شراء تذاكر كأس العالم للأرجنتين

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في الأرجنتين: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

المجموعة J - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات الفوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول الأرجنتين 3 3 0 0 8 1 +7 9 مؤهل المركز الثاني النمسا 3 1 1 1 6 6 0 4 مؤهل المركز الثالث الجزائر 3 1 1 1 5 7 -2 4 مؤهل المركز الرابع الأردن 3 0 0 3 3 8 -5 0 تم استبعاده

من هم اللاعبون المختارون في تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل الأرجنتين في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى إميليانو مارتينيز أستون فيلا

جيرونيمو رولي أولمبيك مرسيليا

خوان موسو أتلتيكو مدريد المدافعون كريستيان روميرو توتنهام هوتسبير

ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد

نيكولاس أوتامندي نادي بنفيكا

ناهويل مولينا أتلتيكو مدريد

نيكولاس تاجليافيكو أوليمبيك ليون

غونزالو مونتييل ريفر بليت

فاكوندو ميدينا أولمبيك مرسيليا

ماركوس سينيسي توتنهام هوتسبير لاعبو خط الوسط أليكسيس ماك أليستر ليفربول

إنزو فرنانديز تشيلسي

رودريغو دي باول إنتر ميامي

لياندرو باريديس بوكا جونيورز

جيوفاني لو سيلسو ريال بيتيس

إكسيكييل بالاسيوس باير ليفركوزن

فالنتين باركو آر سي ستراسبورغ المهاجمون ليونيل ميسي (قائد الفريق) إنتر ميامي

جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان

تياجو ألمادا أتلتيكو مدريد

نيكولاس غونزاليس أتلتيكو مدريد

نيكو باز كومو 1907

جوليانو سيميوني أتلتيكو مدريد

خوسيه مانويل لوبيز إس إي بالميراس

المتجر: أطقم منتخب الأرجنتين لكأس العالم FIFA 2026

تخوض الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، مباريات كأس العالم 2026 بزيها الأساسي الجديد من أديداس، الذي يحتفي بأعظم لحظاتها بينما يتطلع بثبات نحو المستقبل. تعود الخطوط الكلاسيكية باللونين الأبيض والأزرق السماوي بلمسة عصرية - تأثير تدرج لوني ثلاثي مستوحى من فوز الأرجنتين بكأس العالم ثلاث مرات في أعوام 1978 و1986 و2022. ويشير الرقم «1896» الخفيف على مؤخرة العنق إلى عام تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بينما تضفي اللمسات باللون الكحلي على الكتفين وأطراف الأكمام لمسة جريئة وأنيقة على التصميم.

كيفية مشاهدة مباريات الأرجنتين باستخدام شبكة VPN

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