مسيرة الأرجنتين نحو نهائي كأس العالم: مباراة ربع النهائي ضد سويسرا، ومباريات الأدوار الإقصائية، وسباق الحذاء الذهبي، والمزيد

الإثارة مضمونة عندما تخطو الأرجنتين إلى الملعب في كأس العالم 2026. لم نكن نعتقد أن المباراة الملحمية ضد الرأس الأخضر يمكن أن تتفوق عليها أي مباراة أخرى. كنا مخطئين. بدا حامل اللقب في حالة يأس تام عندما كان متأخراً أمام مصر بنتيجة 2-0 بعد مرور 67 دقيقة من مباراة دور الـ16. ثم جاءت واحدة من أعظم عمليات العودة في تاريخ كأس العالم.

وليس من المستغرب أن يكون ليونيل ميسي قد لعب دورًا أساسيًا في هذا الانتفاضة. فقد عوض إهداره لركلة جزاء في الشوط الأول، بتمريره الكرة الحاسمة لهدف الأرجنتين الأول (الذي سجله كريستيان روميرو)، ثم سجل هدف التعادل بنفسه. ثم ألهب إنزو فرنانديز حماس الجماهير التي ارتدت ملابس زرقاء وبيضاء في أتلانتا عندما سجل هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 92.

والآن، تتجه «لا ألبيسيليستي» بقيادة ليونيل سكالوني إلى كانساس سيتي لخوض مباراة ربع النهائي ضد سويسرا يوم السبت (11 يوليو).

دع موقع GOAL يعرض لك مسار البطولة والمنافسين المحتملين الذين ينتظرون ميسي وزملاءه من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، وكيف يمكنك حجز التذاكر لمشاهدتهم وهم يسعون للاحتفاظ بلقبهم العالمي.

مباريات ونتائج الأرجنتين في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي فازت الأرجنتين 3-0 الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون فازت الأرجنتين 2-0 السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون فازت الأرجنتين 3-1 الجمعة، 3 يوليو الأرجنتين ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب هارد روك، ميامي جاردنز فازت الأرجنتين 3-2 (بعد الوقت الإضافي) الثلاثاء، 7 يوليو الأرجنتين ضد مصر (الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا فازت الأرجنتين 3-2 السبت، 11 يوليو الأرجنتين ضد سويسرا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

مسيرة الأرجنتين نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت الأرجنتين صدارة المجموعة J، إليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، في حال تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوز الأرجنتين على مصر في دور الـ16، ستواجه الآن سويسرا في ربع النهائي. وتحقق "لا ألبيسيليستي" حالياً سلسلة من 11 مباراة دون هزيمة في مباريات كأس العالم، منذ هزيمتها المفاجئة أمام السعودية في المباراة الافتتاحية للمجموعة عام 2022.

وإذا تمكنت من التغلب على سويسرا، فستنتظرها النرويج أو إنجلترا في الدور نصف النهائي، ثم فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 11 يوليو (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ربع النهائي ملعب أروهيد، كانساس سيتي الأرجنتين ضد سويسرا التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا المباراة 102: سيُحدد لاحقًا ضد النرويج أو إنجلترا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: يُحدد لاحقًا ضد فرنسا/إسبانيا/بلجيكا التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 جنباً إلى جنب مع ليونيل ميسي. ومن المذهل أن ميسي سجل أهدافاً في تسع مباريات متتالية في كأس العالم، وهي سلسلة بدأت في مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر.

اللاعب (المنتخب) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد سويسرا - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا أو بلجيكا - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 ضد إنجلترا - تذاكر هاري كين (إنجلترا) 6 ضد النرويج - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا أو بلجيكا - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جود بيلينغهام (إنجلترا) 4 ضد النرويج - تذاكر جوليان كينونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد بلجيكا - تذاكر



يتصدر ليونيل ميسي أيضًا قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، بعد أن سجل 21 هدفًا في ست نسخ مختلفة (2006-2026).

كيفية شراء تذاكر كأس العالم للأرجنتين

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم في الأرجنتين: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

المجموعة J - الترتيب النهائي

الترتيب الفريق المباريات الفوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف فارق الأهداف النقاط الوضع المركز الأول الأرجنتين 3 3 0 0 8 1 +7 9 مؤهل المركز الثاني النمسا 3 1 1 1 6 6 0 4 مؤهل المركز الثالث الجزائر 3 1 1 1 5 7 -2 4 مؤهل المركز الرابع الأردن 3 0 0 3 3 8 -5 0 تم استبعاده

من هم اللاعبون المختارون في تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل الأرجنتين في كأس العالم 2026:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى إميليانو مارتينيز أستون فيلا

جيرونيمو رولي أولمبيك مرسيليا

خوان موسو أتلتيكو مدريد المدافعون كريستيان روميرو توتنهام هوتسبير

ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد

نيكولاس أوتامندي نادي بنفيكا

ناهويل مولينا أتلتيكو مدريد

نيكولاس تاجليافيكو أوليمبيك ليون

غونزالو مونتييل ريفر بليت

فاكوندو ميدينا أولمبيك مرسيليا

ماركوس سينيسي توتنهام هوتسبير لاعبو خط الوسط أليكسيس ماك أليستر ليفربول

إنزو فرنانديز تشيلسي

رودريغو دي باول إنتر ميامي

لياندرو باريديس بوكا جونيورز

جيوفاني لو سيلسو ريال بيتيس

إكسيكييل بالاسيوس باير ليفركوزن

فالنتين باركو آر سي ستراسبورغ المهاجمون ليونيل ميسي (قائد الفريق) إنتر ميامي

جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان

تياجو ألمادا أتلتيكو مدريد

نيكولاس غونزاليس أتلتيكو مدريد

نيكو باز كومو 1907

جوليانو سيميوني أتلتيكو مدريد

خوسيه مانويل لوبيز إس إي بالميراس

المتجر: أطقم منتخب الأرجنتين لكأس العالم FIFA 2026

تخوض الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، مبارياتها في كأس العالم 2026 بزيها الأساسي الجديد من أديداس، الذي يحتفي بأعظم لحظاتها بينما يتطلع بثبات نحو المستقبل. تعود الخطوط الكلاسيكية باللونين الأبيض والأزرق السماوي بلمسة عصرية - تأثير تدرج لوني ثلاثي مستوحى من فوز الأرجنتين بثلاث بطولات كأس العالم في أعوام 1978 و1986 و2022. ويشير الرقم «1896» الخفيف على مؤخرة العنق إلى عام تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بينما تضفي اللمسات باللون الكحلي على الكتفين وأطراف الأكمام لمسة جريئة وأنيقة على التصميم.

كيفية مشاهدة مباريات الأرجنتين باستخدام شبكة VPN

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