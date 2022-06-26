مسؤول مانشستر سيتي: ريال مدريد يفوز بالحظ

نجاح ريال مدريد في السنوات الماضية كان بالحظ!

صرح فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، أن بطولة دوري أبطال أوروبا، ليست أحد أهداف النادي الرئيسية، وأن ريال مدريد كان محظوظًا بحصد اللقب الأوروبي.

مانشستر سيتي حصد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات في آخر خمسة مواسم، ويحافظ على اللقب في آخر موسمين .

بينما أخفق النادي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي أكثر من مرة في السنوات الماضية، بالإضافة إلى نهائي النسخة قبل الماضية، والتى سقط فيها أمام تشيلسي بهدف دون مقابل.

وأكد سوريانو على أهمية دور الحظ في المنافسة الأوروبية الأولى، خلال حديثه مع بودكاست "دكتور كورة" وأصر على أن البطولة لا يمكن أن تكون هدفًا أساسيًا في خطط النادي.

دوري أبطال الحظ؟

وقال فيران سوريانو: "نحن لا نضع بطولة دوري أبطال أوروبا كأولوية أهدافنا، أرى أن الحظ يلعب دورًا في البطولة لأن هناك عددًا قليلاً من المباريات التي يمكن أن تلعب فيها مباراة سيئة وتجد نفسك خارج المسابقة".

وتابع سوريانو: "من يفوز بالدوري هو أفضل فريق في الدوري".

وواصل: "الدوري هو خبزنا وزبدتنا هذا ما نفعله من أجل لقمة العيش".

وأوضح: "دوري الأبطال هو كأس إضافي نريده لكننا نعلم أنه قد يكون عرضة لقليل من الحظ لذلك نحن لسنا مهووسين به".

وعن تتويج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا قال سوريانو: "من العدل أن نقول أن نجاح ريال مدريد في السنوات الماضية كان بالحظ".

وأردف: "ربما أستطيع أن أقول إنهم استحقوا الخسارة أمام باريس سان جيرمان، وضد تشيلسي وضدنا وضد ليفربول، لكن الناس لا يتذكرون أنه في التسعينيات والثمانينيات، كان ريال مدريد يملك فريقًا رائعًا، واحد من أفضل الفرق في التاريخ مع إيميليو بوتراجوينو ولكن لم يتمكنوا من حصد لقب دوري الأبطال".

وواصل: "نملك فرصة أفضل لحصد اللقب الأوروبي، لكن الأمر لا يتعلق بمتى نفوز، لكن يتعلق بإذا فزنا".

واختتم فيران سوريانو حديثه مشددًا: "نحن لدينا الصبر، ليس الأمر هوس بالنسبة لنا، وسنفوز به في الوقت المناسب".

مانشستر سيتي يبدأ استعداداته للموسم الجديد بنهاية الشهر المقبل، حيث يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة في جولة تحضيرية ويلعب مباريات ودية ضد كلوب أمريكا وبايرن ميونخ ثم سيواجه بعد ذلك ليفربول في مباراة الدرع الخيرية الذي يرفع الستار عن موسم كرة القدم المحلي في إنجلترا.

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