مسؤول بالفيفا يكشف حقيقة مشاركة إيطاليا بكأس العالم

كشف العضو التنفيذي لاتحاد كرة القدم "فيفا" إيفيلينا كريستلين على أنهم "لم يناقشوا أبدًا" استبعاد إيران من كأس العالم 2022 بسبب منع المشجعين الإناث من دخول الملعب.

حيث قد منعت إيران قد 2000 امرأة من دخول الملعب لمباراة تصفيات كأس العالم ضد لبنان، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، حيث قد سبق وحذر الفيفا من تكرار ذلك مرة أخرى في عام 2019.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية عن وجود فرصة ضئيلة للغاية قد تمكن المنتخب الإيطالي من الوصول إلى كأس العالم قطر 2022.

لكن العضو التنفيذي لفيفا إيفيلينا كريستلين قد أعلنت أن كل هذه الأفكار هي مجرد خيال، ومن غير المرجح حدوثها في الأيام القادمة.

وكان موقع "Sport Mediaset" قد أوضح في وقت سابق بأن إيطاليا ستكون المتنافسة باعتبارها الفريق الأعلى مرتبة في تصنيفات الفيفا العالمية للمنتخبات التي لم تتأهل.

وردًا على تلك الفكرة تحدثت إيفيلينا وقالت: "عقدنا اجتماعًا تنفيذيًا للفيفا يوم الأربعاء في قطر، واليوم عقدنا مؤتمرًا مع جميع الوفود، بما في ذلك إيران".

وواصلت: "لم نناقش أبدًا استبعادهم من كأس العالم. حتى لو كانوا كذلك، فسيكون الجانب الآسيوي الآخر هو الذي سيصعد مكانهم".

واختتمت: "دعونا فقط نخرج هذه الفكرة من رؤوسنا أن إيطاليا يمكن أن تذهب إلى كأس العالم، وهذا مستحيل".

جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022 ستجرى غدًا لتحديد أماكن المنتخبات في المجموعات.

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