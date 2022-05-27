مسؤولية جديدة في عُنق رونالدو بمانشستر يونايتد

دور جديد لكريستيانو رونالدو تحت قيادة تين هاج في مانشستر يونايتد

أينما حل وارتحل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد يحمل النادي الذي يمثله على أكتافه وعنقه ويبدو أن لاعب يوفتوس السابق سيكون لديه مسؤوليات جديدة مع اليونايتد تحت قيادة مدربه الجديد إريك تين هاج.

لي جرانت حارس مرمى مانشستر يونايتد أعلن تعليق حذائه بعمر الـ 39 عامًا، وبعد 4 مواسم أخيرة في مسيرته المهنية جاءت بقميص الشياطين الحمر.

حارس المرمى المخضرم عمل كمدرب خلال موسمه الرابع والأخير في النادي، ويعد أحد أكثر أعضاء غرفة الملابس تأثيرًا في أولد ترافورد، على الرغم من قلة مشاركته مع الفريق، لكن كان لديه كلمة مسموعة بين اللاعبين.

رونالدو والتأثير على غرفة ملابس أولد ترافورد

يحتاج أي فريق يسعى للمنافسة أن يتكون من اللاعبين أصحاب الموهبة بالإضافة إلى لاعبين ذوي خبرة، وهو ما سيفتقده يونايتد، بعد تأكد رحيل المهاجم إدينسون كافاني، ولاعب الوسط نيمانيا ماتيتش.

وأفاد تقرير جريدة "مانشستر إيفننج" البريطانية أن تين هاج ينظر لكريستيانو رونالدو كأفضل لاعب يمكنه ملء الفراغ الذي سيحدث برحيل معظم اللاعبين المخضرمين، ومن أجل لم شمل اللاعبين حوله كونه النجم الأول في الشياطين الحمر.

وأشار التقرير أنه مع اقتراب رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، واللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد، لن يتبقي في الفريق من الحرس القديم سوى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مع سعي المدرب الهولندي لتطبيق أسلوبه ونظامه الخاص في ملعب أولد ترافورد هذا الصيف، سيحتاج إلى الفوز بغرفة الملابس بسرعة والتأثير على أقوى اللاعبين في الفريق.

مانشستر يونايتد تعاقد مع إريك تين هاج صاحب ال52 عامًا ليحل محل رالف رانجنيك المدرب المؤقت، ويبدأ الهولندي مهمته في الموسم الجديد وحتى عام 2025 مع خيار التمديد لعام آخر

الجدير بالذكر أن رونالدو خلال موسم المنقضي شارك مع اليونايتد في 38 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 24 هدفًا، وصنع 3 أهداف.

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