مسلسل تلفزيوني لتجسيد "أسطورة" توتي

مسلسل تلفزيوني يحكي قصة حياة فرانشيسكو توتي

أعلنت إحدى شركات الإنتاج الخاصة في إيطاليا عن تجسيد قصة حياة أسطورة نادي روما وملك العاصمة الإيطالية فرانشيسكو توتي من خلال مسلسل تلفزيوني.

وكان توتي قد اعتزل كرة القدم في شهر مايو من العام عام 2017، وذلك بعد مسيرة تاريخية استمرت نحو 25 عاما بالقميص ذاته.

ووقع الاختيار من قبل الشركة المنتجة للمسلسل على الممثل الايطالي بييترو كاستيليتو لتجسيد شخصية فرانشيسكو توتي خلال العمل.

وحسب كورييري ديلو سبورت فإن المسلسل سيتكون من 6 حلقات فقط، على أن يكون زمن الحلقة الواحدة 50 دقيقية.

وتروي قصة المسلسل الذي ستقوم شبكة سكاي إيطاليا بعرضه خلال الفترة المقبلة قصة حياة أسطورة نادي روما وكرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي بداية من 1975 وحتى العام 2007.

وابتعد توتي في الأشهر الماضية عن الصورة بعدما ترك منصبه كمدير إداري في صفوف روما بعد الخلافات مع إدارة النادي ومالكه جيمس بالوتا.

توتي يعود للملاعب من جديد

يذكر أن فرانشيسكو توتي قد حصل مع المنتخب الإيطالي على كأس العالم 2006، كما توج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع نادي روما في 2001.









