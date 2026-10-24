"عاملوا الجميع بالتساوي!" .. مسعود أوزيل يوجه رسالة إلى فيفا بسبب روسيا وإسرائيل

حضر مسعود أوزيل مباراة لقدامى اللاعبين جمعت بين إسطنبول باشاك شهير وزينيت سان بطرسبرج. وبعد فوز نادي المدينة التركية الكبرى بنتيجة 3-2، اغتنم بطل كأس العالم 2014 المناسبة ليدلي بتصريح سياسي ويطالب الفيفا بالتحرك.

وقال أوزيل: "لطالما جلبت كرة القدم السلام. فما دمنا لم نلتفت إلى أصول الناس أو معتقداتهم، كانت كرة القدم دائماً تجمع الناس معاً. وكما تعلمون، لم يكن هناك أي حظر على الفرق الإسرائيلية، لكن كان هناك حظر على الفرق الروسية".

ودعا الفيفا إلى "التخلي عن المعايير المزدوجة ومعاملة الجميع على قدم المساواة!". فبعد هجوم روسيا على أوكرانيا في انتهاك للقانون الدولي، فرض الفيفا والويفا عقوبات على الفرق الروسية واستبعداها من بطولاتهما. وأوزيل يريد الآن رفع تلك الإجراءات.

وكلا الناديين تربطهما صلات سياسية مثيرة للجدل: فيقال إن زينيت سان بطرسبرج يحظى بدعم زعيم الكرملين فلاديمير بوتين، بينما يُعدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مؤيدي باشاك شهير، ويقال أيضاً إنه مقرّب جداً من عائلة أوزيل. بل إنه يُسمح لأبناء اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً بمناداة الرئيس بلقب "جدّو".

المباريات التالية بشكتاش الدوري التركي الممتاز 12:00 اسطنبول باشاك شهير شاهد

وإلى جانب كرة القدم، سعى أوزيل أيضاً وراء طموحات سياسية في الماضي. ففي العام الماضي، انتخبه أعضاء الحزب لعضوية المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان المحافظ الإسلامي المتشدد. ويرمز اسم الحزب إلى "حزب العدالة والنهضة".